Das Restprogramm in der Bezirksliga Rheinhessen

Mainz. Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer schafft den Sprung in die Relegation? Wer muss den bitteren Gang in die A-Klasse antreten? In der Bezirksliga Rheinhessen ist Spannung garantiert – sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf. TuS Neuhausen hat aktuell die besten Karten auf die Meisterschaft, wird aber vom SV Horchheim noch unter Druck gesetzt. Am Tabellenende kämpfen unter anderem FC Aksu Diyar Mainz, Ataspor Worms und FSV Oppenheim noch mit aller Macht um den Klassenerhalt.