Das Restprogramm in der Bezirksliga Nahe

Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer geht in die Relegation? Wer steigt ab? In der Bezirksliga Nahe werden der SV Winterbach und die SG Weinsheim die Meisterschaft unter sich ausmachen. Im Tabellenkeller muss noch fast die halbe Liga zittern. Selbst der SC Birkenfeld als Tabellenneunter kann sich noch nicht sicher über den Klassenerhalt sein. Wer im Endspurt der Saison noch gegen wen ranmuss, lest ihr hier.