Das Restprogramm in der A-Klasse Bad Kreuznach

Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer geht in die Relegation? Wer steigt ab? In der A-Klasse steuert der TuS Winzenheim auf den Meistertitel zu. Nur noch vier Siege aus den verbleibenden sechs Spielen reichen den Winzenheimern definitiv, um den Titel klarzumachen. Dahinter ziehen wohl entweder Rüdesheim oder Soonwald als Vizemeister in die Relegation in, wobei auch Bad Sobernheim noch Außenseiterchancen hat.

Spannender ist es im Keller, wo ab dem SV Medard abwärts noch fünf Teams mehr oder weniger akut gefährdet sind. Wer gegen wen im Saisonfinale ranmuss, seht ihr hier.