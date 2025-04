Das Restprogramm in der A-Klasse Alzey-Worms

Mainz. Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer darf in die Relegation? Und wer muss den Gang in die B-Klasse antreten? In der A-Klasse Alzey-Worms ist der TuS Wörrstadt klar auf Kurs Meisterschaft. Der TSV Gau-Odernheim II kann sie theoretisch noch abfangen. Dahinter ist der Kampf um Platz zwei in vollem Gange: Die SG Mauchenheim/Freimersheim und die TSG Pfeddersheim II wittern noch eine Chance auf den Aufstieg.

Im Tabellenkeller wird es ernst: Da bis zu vier Mannschaften absteigen könnten, befinden sich der SV Pfiffligheim und der SV Leiselheim aktuell auf potenziellen Abstiegsplätzen. Die Spielgemeinschaft FV Flonheim/TV Lonsheim liegt zwar auf dem vorletzten Rang, hat aber noch eine Chance, einen der beiden zu überholen und doch noch einen möglichen Nichtabstiegsplatz zu erreichen.