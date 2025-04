Das Restprogramm im Meisterkampf der Landesliga West

Kopf-an-Kopf-Rennen in der Landesliga West. Der TuS Hohenecken und die SG Hüffelsheim liegen gleichauf an der Spitze. Bei Punktgleichheit würde es am Ende ein Entscheidungsspiel geben, wer Meister wird und wer in die Relegation zur Verbandsliga muss. Hier seht ihr, wen beide Teams noch auf dem Weg zum Titel besiegen müssen.