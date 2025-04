Das Restprogramm im Aufstiegskampf der Kreisliga A Darmstadt

Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer geht in die Relegation? Wer steigt ab? In der Kreisliga A Darmstadt ist ein Dreikampf an der Spitze im Gange. Der FC Ober-Ramstadt ist aktuell Spitzenreiter, doch die Verfolger SV St. Stephan und die TSG Darmstadt 1846 sitzen dem FCO im Nacken. Wer noch gegen wen im Saisonendspurt ranmuss seht ihr hier.