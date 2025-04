Das Restprogramm im Abstiegskampf der Kreisoberliga Bergstraße

Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer geht in die Relegation? Wer steigt ab? In der Kreisoberliga scheinen die ersten beiden Plätze vergeben. Fürth ist sicher Meister, der SC Olympia Lorsch dürfte als Vizemeister einlaufen. Spannender ist es im Keller: Noch fünf Teams haben akute Abstiegssorgen und müssen fürchten, neben dem zurückgezogenen FC Sportfreunde Heppenheim den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten zu müssen. Hier seht ihr, welches Team in der Endphase der Saison noch gegen wen ranmuss.