Das Restprogramm im Abstiegskampf der Kreisliga B Darmstadt

Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer geht in die Relegation? Wer steigt ab? In der Kreisliga B scheinen die beiden Aufstiegsplätze vergeben. Spannend geht es dafür im Keller zu. Ein Team muss direkt runter, eines in die Relegation. Wen trifft es am Ende? Das dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen. Hier seht ihr das Restprogramm der Kellerkinder im Überblick.