Das Restprogramm im Abstiegskampf der Kreisklasse Pfarrkirchen

Während die sportlichen Vorzeichen im Aufstiegsrennen der Kreisklasse Pfarrkirchen beinahe zementiert wirken, herrscht in den unteren Regionen der Tabelle das Abstiegsgespenst seine Kreise. Mit einem komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung klopft die SG Dornach/Roßbach bereits an das Tor zur Kreisliga – und auch der Relegationsplatz scheint für Eintracht Oberdietfurt reserviert.
Ganz anders gestaltet sich die Lage am entgegengesetzten Ende des Tableaus. Hier bahnt sich ein Showdown um den Klassenerhalt an: Punktgleich mit jeweils 16 Zählern tragen die SG Johanniskirchen/Emmersdorf und der FC Amsham derzeit die schwere Last der „roten Laterne“. Doch der Blick nach oben bleibt für beide Teams obligatorisch, da auch die Konkurrenz auf den Relegationsplätzen – die DJK Altenkirchen (18 Punkte) und die SG Triftern/Anzenkirchen (21 Punkte) – keinesfalls enteilt ist. Selbst der TSV-FC Arnstorf ist mit 24 Zählern noch nicht jenseits aller Sorgen und benötigt im Endspurt dringend weitere Erfolgserlebnisse, um den Sicherheitsabstand zur Gefahrenzone zu wahren.
Da die SG Johanniskirchen/Emmersdorf am siebten Spieltag das Gastspiel in Julbach absagen musste, gilt der direkte Vergleich gegen die Hoffmann-Elf laut Spielordnung automatisch als verloren. Für die SG bedeutet dies: Im Falle einer Punktgleichheit am 26. Spieltag würde man aufgrund dieser Altlast den Kürzeren ziehen.
Restprogramm SG Johanniskirchen/Emmersdorf (14.)
23. Spieltag: (A) SV Malgersdorf (4.)
24. Spieltag: (H) FC Amsham (13.)
25. Spieltag: (A) TSV-FC Arnstorf (10.)
26. Spieltag: (A) SG Dornach / Roßbach (1.)
Restprogramm FC Amsham (13.)
23. Spieltag: (H) SV Schönau (5.)
24. Spieltag: (A) SG Johanniskirchen / Emmersdorf (14.)
25. Spieltag: (H) SG Triftern / Anzenkirchen (11.)
26. Spieltag: (A) DJK Altenkirchen (12.)
Restprogramm DJK Altenkirchen (12.)
23. Spieltag: (H) SG Triftern / Anzenkirchen (11.)
24. Spieltag: (H) FC Julbach-Kirchdorf (6.)
25. Spieltag: (A) SV Malgersdorf (4.)
26. Spieltag: (H) FC Amsham (13.)
Restprogramm SG Triftern / Anzenkirchen (11.)
23. Spieltag: (A) DJK Altenkirchen (12.)
24. Spieltag: (H) SV Malgersdorf (4.)
25. Spieltag: (A) FC Amsham (13.)
26. Spieltag: (H) TSV-FC Arnstorf (10.)
Restprogramm TSV-FC Arnstorf (10.)
23. Spieltag: (H) TV Reisbach/Vils (3.)
24. Spieltag: (A) SV Schönau (5.)
25. Spieltag: (H) SG Johanniskirchen / Emmersdorf (14.)
26. Spieltag: (A) SG Triftern / Anzenkirchen (11.)