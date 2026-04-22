Das Restprogramm im Abstiegskampf der Kreisklasse Pfarrkirchen

Die SG Johanniskrichen (li.) und der FC Amsham (re.) treffen noch im Direktduell aufeinander. – Foto: Andreas Santner

Während die sportlichen Vorzeichen im Aufstiegsrennen der Kreisklasse Pfarrkirchen beinahe zementiert wirken, herrscht in den unteren Regionen der Tabelle das Abstiegsgespenst seine Kreise. Mit einem komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung klopft die SG Dornach/Roßbach bereits an das Tor zur Kreisliga – und auch der Relegationsplatz scheint für Eintracht Oberdietfurt reserviert.

Ganz anders gestaltet sich die Lage am entgegengesetzten Ende des Tableaus. Hier bahnt sich ein Showdown um den Klassenerhalt an: Punktgleich mit jeweils 16 Zählern tragen die SG Johanniskirchen/Emmersdorf und der FC Amsham derzeit die schwere Last der „roten Laterne“. Doch der Blick nach oben bleibt für beide Teams obligatorisch, da auch die Konkurrenz auf den Relegationsplätzen – die DJK Altenkirchen (18 Punkte) und die SG Triftern/Anzenkirchen (21 Punkte) – keinesfalls enteilt ist. Selbst der TSV-FC Arnstorf ist mit 24 Zählern noch nicht jenseits aller Sorgen und benötigt im Endspurt dringend weitere Erfolgserlebnisse, um den Sicherheitsabstand zur Gefahrenzone zu wahren.

Da die SG Johanniskirchen/Emmersdorf am siebten Spieltag das Gastspiel in Julbach absagen musste, gilt der direkte Vergleich gegen die Hoffmann-Elf laut Spielordnung automatisch als verloren. Für die SG bedeutet dies: Im Falle einer Punktgleichheit am 26. Spieltag würde man aufgrund dieser Altlast den Kürzeren ziehen.