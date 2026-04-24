 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Das Restprogramm der Gruppenliga Wiesbaden

Im Keller sowie ganz vorne wird es nochmal so richtig spannend

von Anna-Lena Brandscheid · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Während der TuRa Niederhöchstadt (rote Trikots) um die Meisterschaft kämpft, spielt der FV Biebrich II um den Klassenerhalt.
Während der TuRa Niederhöchstadt (rote Trikots) um die Meisterschaft kämpft, spielt der FV Biebrich II um den Klassenerhalt. – Foto: Marcel Lorenz ( Archiv)

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Gruppenliga Wiesbaden
Eddersheim II
VfB Unterl.
Niederhöchst
Wallrabenst.

Die Saison geht in ihre entscheidende Phase und in der Gruppenliga Wiesbaden wird es nochmal so richtig spannend. Wer sich die Meisterschaft holt, steht noch in den Sternen. Ob es der Tabellenerste VfB Unterliederbach wird, der TuRa Niederhöchstadt oder doch der SC Offheim, wird sich in den kommenden Spielen zeigen. Unten im Keller wird es auch nochmal mega spannend. Zwischen dem achten und dem 17. Platz sind es gerade mal 18 Punkte Unterschied. Unten seht ihr, gegen wen die Teams in den nächsten Wochen noch ranmüssen. Direkte Duelle sind fett markiert.

Meisterkampf

Restprogramm VfB Unterliederbach

30. Spieltag: (A) FC Türk Kelsterbach (8.)
31. Spieltag: (H) SC Offheim (3.)
32. Spieltag: (A) TuRa Niederhöchstadt (2.)
33. Spieltag: (H) Spvgg. Eltville (17.)
34. Spieltag: (A) SV Erbenheim (11.)

Restprogramm TuRa Niederhöchstadt

29. Spieltag: (A) SV Wallrabenstein (16.)
30. Spieltag: (H) SG Rauenthal/Martinsthal (14.)
31. Spieltag: (A) SV Niedernhausen (12.)
32. Spieltag: (H) VfB Unterliederbach (1.)
33. Spieltag: (A) SG Nassau Diedenbergen (10.)
34. Spieltag: (H) SKG 23 Wiesbaden (13.)

Restprogramm SC Offheim

29. Spieltag: (A) SG Rauenthal/Martinsthal (14.)
30. Spieltag: (H) SV Niedernhausen (12.)
31. Spieltag: (A) VfB Unterliederbach (1.)
32. Spieltag: (H) SG Nassau Diedenbergen (10.)
33. Spieltag: (A) SKG 23 Wiesbaden (13.)
34. Spieltag: (H) FV Alemannia Nied (5.)

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Abstiegskampf

Restprogramm FC Türk Kelsterbach

29. Spieltag: (A) SV Niedernhausen (12.)
30. Spieltag: (H) VfB Unterliederbach (1.)
31. Spieltag: (A) SG Nassau Diedenbergen (10.)
32. Spieltag: (H) SKG 23 Wiesbaden (13.)
33. Spieltag: (A) FV Alemannia Nied (5.)
34. Spieltag: (H) FC Dorndorf (4.)

Restprogramm TSV Bleidenstadt

29. Spieltag: (A) SG Nassau Diedenbergen (10.)
30. Spieltag: (H) SKG 23 Wiesbaden (13.)
31. Spieltag: (A) FV Alemannia Nied (5.)
32. Spieltag: (H) FC Dorndorf (4.)
33. Spieltag: (H) FC Bierstadt (7.)


Restprogramm SG Nassau Diedenbergen

29. Spieltag: (H) TSV Bleidenstadt (9.)
31. Spieltag: (H) FC Türk Kelsterbach (8.)
32. Spieltag: (A) SC Offheim (3.)
33. Spieltag: (H) TuRa Niederhöchstadt (2.)
34. Spieltag: (A) Spvgg. Eltville (17.)

Restprogramm SV Erbenheim

29. Spieltag: (A) FC Eddersheim II (6.)
30. Spieltag: (H) FV Biebrich (U23) II (15.)
31. Spieltag: (A) SV Wallrabenstein (16.)
32. Spieltag: (H) SG Rauenthal/Martinsthal (14.)
33. Spieltag: (A) SV Niedernhausen (12.)
34. Spieltag: (H) VfB Unterliederbach (1.)

Restprogramm SV Niedernhausen

29. Spieltag: (H) FC Türk Kelsterbach (8.)
30. Spieltag: (A) SC Offheim (3.)
31. Spieltag: (H) TuRa Niederhöchstadt (2.)
32. Spieltag: (A) Spvgg. Eltville (17.)
33. Spieltag: (H) SV Erbenheim (11.)
34. Spieltag: (A) FC Eddersheim II (6.)

Restprogramm SKG 23 Wiesbaden

29. Spieltag: (H) FC Dorndorf (4.)
30. Spieltag: (A) TSV Bleidenstadt (9.)
32. Spieltag: (A) FC Türk Kelsterbach (8.)
33. Spieltag: (H) SC Offheim (3.)
34. Spieltag: (A) TuRa Niederhöchstadt (2.)

Restprogramm SG Rauenthal/Martinsthal

29. Spieltag: (H) SC Offheim (3.)
30. Spieltag: (A) TuRa Niederhöchstadt (2.)
31. Spieltag: (H) Spvgg. Eltville (17.)
32. Spieltag: (A) SV Erbenheim (11.)
33. Spieltag: (H) FC Eddersheim II (6.)
34. Spieltag: (A) FV Biebrich (U23) II (15.)

Restprogramm FV Biebrich (U23) II

29. Spieltag: (H) Spvgg. Eltville (17.)
30. Spieltag: (A) SV Erbenheim (11.)
31. Spieltag: (H) FC Eddersheim II (6.)
32. Spieltag: (H) FC Bierstadt (7.)
33. Spieltag: (A) SV Wallrabenstein (16.)
34. Spieltag: (H) SG Rauenthal/Martinsthal (14.)

Restprogramm SV Wallrabenstein

29. Spieltag: (H) TuRa Niederhöchstadt (2.)
30. Spieltag: (A) Spvgg. Eltville (17.)
31. Spieltag: (H) SV Erbenheim (11.)
32. Spieltag: (A) FC Eddersheim II (6.)
33. Spieltag: (H) FV Biebrich (U23) II (15.)
34. Spieltag: (A) FC Bierstadt (7.)

Restprogramm Spvgg. Eltville

29. Spieltag: (A) FV Biebrich (U23) II (15.)
30. Spieltag: (H) SV Wallrabenstein (16.)
31. Spieltag: (A) SG Rauenthal/Martinsthal (14.)
32. Spieltag: (H) SV Niedernhausen (12.)
33. Spieltag: (A) VfB Unterliederbach (1.)
34. Spieltag: (H) SG Nassau Diedenbergen (10.)