Das Restprogramm der Gruppenliga Wiesbaden

Während der TuRa Niederhöchstadt (rote Trikots) um die Meisterschaft kämpft, spielt der FV Biebrich II um den Klassenerhalt. – Foto: Marcel Lorenz ( Archiv)

Die Saison geht in ihre entscheidende Phase und in der Gruppenliga Wiesbaden wird es nochmal so richtig spannend. Wer sich die Meisterschaft holt, steht noch in den Sternen. Ob es der Tabellenerste VfB Unterliederbach wird, der TuRa Niederhöchstadt oder doch der SC Offheim, wird sich in den kommenden Spielen zeigen. Unten im Keller wird es auch nochmal mega spannend. Zwischen dem achten und dem 17. Platz sind es gerade mal 18 Punkte Unterschied. Unten seht ihr, gegen wen die Teams in den nächsten Wochen noch ranmüssen. Direkte Duelle sind fett markiert.