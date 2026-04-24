Das Restprogramm der Gruppenliga Wiesbaden

Die Saison geht in ihre entscheidende Phase und in der Gruppenliga Wiesbaden wird es nochmal so richtig spannend. Wer sich die Meisterschaft holt, steht noch in den Sternen. Ob es der Tabellenerste VfB Unterliederbach wird, der TuRa Niederhöchstadt oder doch der SC Offheim, wird sich in den kommenden Spielen zeigen. Unten im Keller wird es auch nochmal mega spannend. Zwischen dem achten und dem 17. Platz sind es gerade mal 18 Punkte Unterschied. Unten seht ihr, gegen wen die Teams in den nächsten Wochen noch ranmüssen. Direkte Duelle sind fett markiert.
Restprogramm VfB Unterliederbach
30. Spieltag: (A) FC Türk Kelsterbach (8.)
31. Spieltag: (H) SC Offheim (3.)
32. Spieltag: (A) TuRa Niederhöchstadt (2.)
33. Spieltag: (H) Spvgg. Eltville (17.)
34. Spieltag: (A) SV Erbenheim (11.)
Restprogramm TuRa Niederhöchstadt
29. Spieltag: (A) SV Wallrabenstein (16.)
30. Spieltag: (H) SG Rauenthal/Martinsthal (14.)
31. Spieltag: (A) SV Niedernhausen (12.)
32. Spieltag: (H) VfB Unterliederbach (1.)
33. Spieltag: (A) SG Nassau Diedenbergen (10.)
34. Spieltag: (H) SKG 23 Wiesbaden (13.)
29. Spieltag: (A) SG Rauenthal/Martinsthal (14.)
30. Spieltag: (H) SV Niedernhausen (12.)
31. Spieltag: (A) VfB Unterliederbach (1.)
32. Spieltag: (H) SG Nassau Diedenbergen (10.)
33. Spieltag: (A) SKG 23 Wiesbaden (13.)
34. Spieltag: (H) FV Alemannia Nied (5.)
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29. Spieltag: (A) SV Niedernhausen (12.)
30. Spieltag: (H) VfB Unterliederbach (1.)
31. Spieltag: (A) SG Nassau Diedenbergen (10.)
32. Spieltag: (H) SKG 23 Wiesbaden (13.)
33. Spieltag: (A) FV Alemannia Nied (5.)
34. Spieltag: (H) FC Dorndorf (4.)
29. Spieltag: (A) SG Nassau Diedenbergen (10.)
30. Spieltag: (H) SKG 23 Wiesbaden (13.)
31. Spieltag: (A) FV Alemannia Nied (5.)
32. Spieltag: (H) FC Dorndorf (4.)
33. Spieltag: (H) FC Bierstadt (7.)
Restprogramm SG Nassau Diedenbergen
29. Spieltag: (H) TSV Bleidenstadt (9.)
31. Spieltag: (H) FC Türk Kelsterbach (8.)
32. Spieltag: (A) SC Offheim (3.)
33. Spieltag: (H) TuRa Niederhöchstadt (2.)
34. Spieltag: (A) Spvgg. Eltville (17.)
29. Spieltag: (A) FC Eddersheim II (6.)
30. Spieltag: (H) FV Biebrich (U23) II (15.)
31. Spieltag: (A) SV Wallrabenstein (16.)
32. Spieltag: (H) SG Rauenthal/Martinsthal (14.)
33. Spieltag: (A) SV Niedernhausen (12.)
34. Spieltag: (H) VfB Unterliederbach (1.)
29. Spieltag: (H) FC Türk Kelsterbach (8.)
30. Spieltag: (A) SC Offheim (3.)
31. Spieltag: (H) TuRa Niederhöchstadt (2.)
32. Spieltag: (A) Spvgg. Eltville (17.)
33. Spieltag: (H) SV Erbenheim (11.)
34. Spieltag: (A) FC Eddersheim II (6.)
29. Spieltag: (H) FC Dorndorf (4.)
30. Spieltag: (A) TSV Bleidenstadt (9.)
32. Spieltag: (A) FC Türk Kelsterbach (8.)
33. Spieltag: (H) SC Offheim (3.)
34. Spieltag: (A) TuRa Niederhöchstadt (2.)
29. Spieltag: (H) SC Offheim (3.)
30. Spieltag: (A) TuRa Niederhöchstadt (2.)
31. Spieltag: (H) Spvgg. Eltville (17.)
32. Spieltag: (A) SV Erbenheim (11.)
33. Spieltag: (H) FC Eddersheim II (6.)
34. Spieltag: (A) FV Biebrich (U23) II (15.)
29. Spieltag: (H) Spvgg. Eltville (17.)
30. Spieltag: (A) SV Erbenheim (11.)
31. Spieltag: (H) FC Eddersheim II (6.)
32. Spieltag: (H) FC Bierstadt (7.)
33. Spieltag: (A) SV Wallrabenstein (16.)
34. Spieltag: (H) SG Rauenthal/Martinsthal (14.)
29. Spieltag: (H) TuRa Niederhöchstadt (2.)
30. Spieltag: (A) Spvgg. Eltville (17.)
31. Spieltag: (H) SV Erbenheim (11.)
32. Spieltag: (A) FC Eddersheim II (6.)
33. Spieltag: (H) FV Biebrich (U23) II (15.)
34. Spieltag: (A) FC Bierstadt (7.)
29. Spieltag: (A) FV Biebrich (U23) II (15.)
30. Spieltag: (H) SV Wallrabenstein (16.)
31. Spieltag: (A) SG Rauenthal/Martinsthal (14.)
32. Spieltag: (H) SV Niedernhausen (12.)
33. Spieltag: (A) VfB Unterliederbach (1.)
34. Spieltag: (H) SG Nassau Diedenbergen (10.)