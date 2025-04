Das Restprogramm der Euskirchener A-Ligisten

22. Spieltage sind in der Kreisliga A gespielt. Spätestens am 15. Juni wird final abgerechnet. Doch schon jetzt schaut alles auf die Tabelle. Es wird wieder wild gerechnet, denn nichts ist spannender als das Aufstiegsrennen bzw. der Abstiegskampf. Während ganz oben das Duell zwischen Erft 01 Euskirchen und Zülpich II in die heiße Phase geht, muss mehr als die Hälfe der Liga noch bibbern und bangen. Vermutlich sind die Mannschaften von DHO (trotz mittlerweile amtlichen Punktabzugs gegen Schöneseiffen) , Flamersheim/Kirchheim, Schönau und Lommersum diejenigen die schon für die kommende A-Liga-Saison planen können. Es sei denn, sie erleiden noch einen totalen Einbruch und kehren in den Abstiegskampf zurück. Wir haben für Euch das Restprogramm der Auftsiegsanwärter und der gefährdeten Teams zusammengestellt. Dabei ist die derzeitige Tabelle noch recht verzehrt. Während Weilerswist noch zehn Spiele auszutragen hat, sind es für Mechernich und Dom-Esch nur noch sieben Spiele, wo gepunktet werden kann.