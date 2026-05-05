Das Restprogramm aller Landesligen in Württemberg im Überblick

Die aktuelle Saison der Landesligen in Württemberg biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.
1. SKV Rutesheim (Punktzahl: 59)
26. Spieltag: (H) TSV Ilshofen (4.)
27. Spieltag: (A) FV Löchgau (2.)
28. Spieltag: (A) SV Kaisersbach (16.)
29. Spieltag: (H) SSV Schwäbisch Hall (7.)
30. Spieltag: (A) TSV Crailsheim (11.)
2. FV Löchgau (Punktzahl: 56)
26. Spieltag: (A) GSV Pleidelsheim (13.)
27. Spieltag: (H) SKV Rutesheim (1.)
28. Spieltag: (A) SG Schorndorf (3.)
29. Spieltag: (A) SV Kaisersbach (16.)
30. Spieltag: (H) Sport-Union Neckarsulm (6.)
3. SG Schorndorf (Punktzahl: 46)
26. Spieltag: (A) SpVgg Satteldorf (14.)
27. Spieltag: (H) GSV Pleidelsheim (13.)
28. Spieltag: (H) FV Löchgau (2.)
29. Spieltag: (A) Sport-Union Neckarsulm (6.)
30. Spieltag: (H) TSV Heimerdingen 1910 (9.)
4. TSV Ilshofen (Punktzahl: 42)
26. Spieltag: (A) SKV Rutesheim (1.)
27. Spieltag: (H) SV Kaisersbach (16.)
28. Spieltag: (A) SSV Schwäbisch Hall (7.)
29. Spieltag: (H) TSV Crailsheim (11.)
30. Spieltag: (A) SGM Krumme Ebene am Neckar (15.)
5. TSG Öhringen (Punktzahl: 40)
26. Spieltag: (A) SSV Schwäbisch Hall (7.)
27. Spieltag: (H) TSV Crailsheim (11.)
28. Spieltag: (A) SGM Krumme Ebene am Neckar (15.)
29. Spieltag: (H) SV Leonberg/Eltingen (8.)
30. Spieltag: (A) SpVgg Satteldorf (14.)
6. Sport-Union Neckarsulm (Punktzahl: 38)
26. Spieltag: (A) SV Leonberg/Eltingen (8.)
27. Spieltag: (H) SpVgg Satteldorf (14.)
28. Spieltag: (A) GSV Pleidelsheim (13.)
29. Spieltag: (H) SG Schorndorf (3.)
30. Spieltag: (A) FV Löchgau (2.)
7. SSV Schwäbisch Hall (Punktzahl: 37)
26. Spieltag: (H) TSG Öhringen (5.)
27. Spieltag: (A) SG Weinstadt (10.)
28. Spieltag: (H) TSV Ilshofen (4.)
29. Spieltag: (A) SKV Rutesheim (1.)
30. Spieltag: (H) SV Kaisersbach (16.)
8. SV Leonberg/Eltingen (Punktzahl: 35)
26. Spieltag: (H) Sport-Union Neckarsulm (6.)
27. Spieltag: (A) TSV Heimerdingen 1910 (9.)
28. Spieltag: (H) TV Oeffingen (12.)
29. Spieltag: (A) TSG Öhringen (5.)
30. Spieltag: (H) SG Weinstadt (10.)
9. TSV Heimerdingen 1910 (Punktzahl: 34)
26. Spieltag: (A) SGM Krumme Ebene am Neckar (15.)
27. Spieltag: (H) SV Leonberg/Eltingen (8.)
28. Spieltag: (A) SpVgg Satteldorf (14.)
29. Spieltag: (H) GSV Pleidelsheim (13.)
30. Spieltag: (A) SG Schorndorf (3.)
10. SG Weinstadt (Punktzahl: 34)
26. Spieltag: (A) SV Kaisersbach (16.)
27. Spieltag: (H) SSV Schwäbisch Hall (7.)
28. Spieltag: (A) TSV Crailsheim (11.)
29. Spieltag: (H) SGM Krumme Ebene am Neckar (15.)
30. Spieltag: (A) SV Leonberg/Eltingen (8.)
11. TSV Crailsheim (Punktzahl: 33)
26. Spieltag: (H) TV Oeffingen (12.)
27. Spieltag: (A) TSG Öhringen (5.)
28. Spieltag: (H) SG Weinstadt (10.)
29. Spieltag: (A) TSV Ilshofen (4.)
30. Spieltag: (H) SKV Rutesheim (1.)
12. TV Oeffingen (Punktzahl: 32)
26. Spieltag: (A) TSV Crailsheim (11.)
27. Spieltag: (H) SGM Krumme Ebene am Neckar (15.)
28. Spieltag: (A) SV Leonberg/Eltingen (8.)
29. Spieltag: (H) SpVgg Satteldorf (14.)
30. Spieltag: (A) GSV Pleidelsheim (13.)
13. GSV Pleidelsheim (Punktzahl: 28)
26. Spieltag: (H) FV Löchgau (2.)
27. Spieltag: (A) SG Schorndorf (3.)
28. Spieltag: (H) Sport-Union Neckarsulm (6.)
29. Spieltag: (A) TSV Heimerdingen 1910 (9.)
30. Spieltag: (H) TV Oeffingen (12.)
14. SpVgg Satteldorf (Punktzahl: 27)
26. Spieltag: (H) SG Schorndorf (3.)
27. Spieltag: (A) Sport-Union Neckarsulm (6.)
28. Spieltag: (H) TSV Heimerdingen 1910 (9.)
29. Spieltag: (A) TV Oeffingen (12.)
30. Spieltag: (H) TSG Öhringen (5.)
15. SGM Krumme Ebene am Neckar (Punktzahl: 15)
26. Spieltag: (H) TSV Heimerdingen 1910 (9.)
27. Spieltag: (A) TV Oeffingen (12.)
28. Spieltag: (H) TSG Öhringen (5.)
29. Spieltag: (A) SG Weinstadt (10.)
30. Spieltag: (H) TSV Ilshofen (4.)
16. SV Kaisersbach (Punktzahl: 15)
26. Spieltag: (H) SG Weinstadt (10.)
27. Spieltag: (A) TSV Ilshofen (4.)
28. Spieltag: (H) SKV Rutesheim (1.)
29. Spieltag: (H) FV Löchgau (2.)
30. Spieltag: (A) SSV Schwäbisch Hall (7.)
---
1. TSV Ehningen (Punktzahl: 48)
26. Spieltag: (A) MTV Stuttgart (15.)
27. Spieltag: (H) GSV Maichingen (10.)
28. Spieltag: (A) VfL Sindelfingen (8.)
29. Spieltag: (H) SC Geislingen (13.)
30. Spieltag: (A) SV Waldhausen (7.)
2. TSGV Waldstetten (Punktzahl: 46)
24. Spieltag: (A) TSV Köngen (6.)
26. Spieltag: (A) 1. FC Eislingen (5.)
27. Spieltag: (H) MTV Stuttgart (15.)
28. Spieltag: (A) GSV Maichingen (10.)
29. Spieltag: (H) VfL Sindelfingen (8.)
30. Spieltag: (A) SC Geislingen (13.)
3. TSV Bernhausen (Punktzahl: 45)
26. Spieltag: (A) SV Waldhausen (7.)
27. Spieltag: (H) TSV Köngen (6.)
28. Spieltag: (A) TSV Bad Boll (4.)
29. Spieltag: (A) TSVgg Plattenhardt (14.)
30. Spieltag: (H) FV Spfr Neuhausen (11.)
4. TSV Bad Boll (Punktzahl: 45)
26. Spieltag: (A) SC Geislingen (13.)
27. Spieltag: (H) SV Waldhausen (7.)
28. Spieltag: (H) TSV Bernhausen (3.)
29. Spieltag: (A) FV Spfr Neuhausen (11.)
30. Spieltag: (H) TV Echterdingen (12.)
5. 1. FC Eislingen (Punktzahl: 43)
26. Spieltag: (H) TSGV Waldstetten (2.)
27. Spieltag: (A) SV Böblingen (9.)
28. Spieltag: (H) FV Sontheim/Brenz (16.)
29. Spieltag: (A) TSV Köngen (6.)
30. Spieltag: (H) TSVgg Plattenhardt (14.)
6. TSV Köngen (Punktzahl: 43)
24. Spieltag: (H) TSGV Waldstetten (2.)
26. Spieltag: (H) FV Sontheim/Brenz (16.)
27. Spieltag: (A) TSV Bernhausen (3.)
28. Spieltag: (A) TSVgg Plattenhardt (14.)
29. Spieltag: (H) 1. FC Eislingen (5.)
30. Spieltag: (A) MTV Stuttgart (15.)
7. SV Waldhausen (Punktzahl: 43)
26. Spieltag: (H) TSV Bernhausen (3.)
27. Spieltag: (A) TSV Bad Boll (4.)
28. Spieltag: (H) FV Spfr Neuhausen (11.)
29. Spieltag: (A) TV Echterdingen (12.)
30. Spieltag: (H) TSV Ehningen (1.)
8. VfL Sindelfingen (Punktzahl: 38)
26. Spieltag: (H) FV Spfr Neuhausen (11.)
27. Spieltag: (A) TV Echterdingen (12.)
28. Spieltag: (H) TSV Ehningen (1.)
29. Spieltag: (A) TSGV Waldstetten (2.)
30. Spieltag: (H) SV Böblingen (9.)
9. SV Böblingen (Punktzahl: 35)
26. Spieltag: (A) TSVgg Plattenhardt (14.)
27. Spieltag: (H) 1. FC Eislingen (5.)
28. Spieltag: (A) MTV Stuttgart (15.)
29. Spieltag: (H) GSV Maichingen (10.)
30. Spieltag: (A) VfL Sindelfingen (8.)
10. GSV Maichingen (Punktzahl: 33)
26. Spieltag: (H) TV Echterdingen (12.)
27. Spieltag: (A) TSV Ehningen (1.)
28. Spieltag: (H) TSGV Waldstetten (2.)
29. Spieltag: (A) SV Böblingen (9.)
30. Spieltag: (H) FV Sontheim/Brenz (16.)
11. FV Spfr Neuhausen (Punktzahl: 32)
26. Spieltag: (A) VfL Sindelfingen (8.)
27. Spieltag: (H) SC Geislingen (13.)
28. Spieltag: (A) SV Waldhausen (7.)
29. Spieltag: (H) TSV Bad Boll (4.)
30. Spieltag: (A) TSV Bernhausen (3.)
12. TV Echterdingen (Punktzahl: 30)
26. Spieltag: (A) GSV Maichingen (10.)
27. Spieltag: (H) VfL Sindelfingen (8.)
28. Spieltag: (A) SC Geislingen (13.)
29. Spieltag: (H) SV Waldhausen (7.)
30. Spieltag: (A) TSV Bad Boll (4.)
13. SC Geislingen (Punktzahl: 26)
26. Spieltag: (H) TSV Bad Boll (4.)
27. Spieltag: (A) FV Spfr Neuhausen (11.)
28. Spieltag: (H) TV Echterdingen (12.)
29. Spieltag: (A) TSV Ehningen (1.)
30. Spieltag: (H) TSGV Waldstetten (2.)
14. TSVgg Plattenhardt (Punktzahl: 25)
26. Spieltag: (H) SV Böblingen (9.)
27. Spieltag: (A) FV Sontheim/Brenz (16.)
28. Spieltag: (H) TSV Köngen (6.)
29. Spieltag: (H) TSV Bernhausen (3.)
30. Spieltag: (A) 1. FC Eislingen (5.)
15. MTV Stuttgart (Punktzahl: 24)
26. Spieltag: (H) TSV Ehningen (1.)
27. Spieltag: (A) TSGV Waldstetten (2.)
28. Spieltag: (H) SV Böblingen (9.)
29. Spieltag: (A) FV Sontheim/Brenz (16.)
30. Spieltag: (H) TSV Köngen (6.)
16. FV Sontheim/Brenz (Punktzahl: 11)
26. Spieltag: (A) TSV Köngen (6.)
27. Spieltag: (H) TSVgg Plattenhardt (14.)
28. Spieltag: (A) 1. FC Eislingen (5.)
29. Spieltag: (H) MTV Stuttgart (15.)
30. Spieltag: (A) GSV Maichingen (10.)
---
1. TSG Balingen II (Punktzahl: 64)
20. Spieltag: (A) SC 04 Tuttlingen (8.)
30. Spieltag: (A) SV Seedorf (12.)
31. Spieltag: (A) TuS Ergenzingen (16.)
32. Spieltag: (H) SV Zimmern (3.)
33. Spieltag: (A) VfL Pfullingen (7.)
34. Spieltag: (H) SG Empfingen (2.)
2. SG Empfingen (Punktzahl: 57)
30. Spieltag: (A) BSV 07 Schwenningen (9.)
31. Spieltag: (H) VfB Bösingen (5.)
32. Spieltag: (A) TSV Harthausen/Scher (14.)
33. Spieltag: (H) FC 07 Albstadt (15.)
34. Spieltag: (A) TSG Balingen II (1.)
3. SV Zimmern (Punktzahl: 56)
30. Spieltag: (A) TSV Harthausen/Scher (14.)
31. Spieltag: (H) FC 07 Albstadt (15.)
32. Spieltag: (A) TSG Balingen II (1.)
33. Spieltag: (H) VfL Nagold (6.)
34. Spieltag: (A) SSC Tübingen (13.)
4. SV Nehren (Punktzahl: 49)
17. Spieltag: (H) BSV 07 Schwenningen (9.)
30. Spieltag: (H) SV Croatia Reutlingen (11.)
31. Spieltag: (A) Spvgg Freudenstadt (17.)
32. Spieltag: (H) SC 04 Tuttlingen (8.)
34. Spieltag: (A) BSV 07 Schwenningen (9.)
5. VfB Bösingen (Punktzahl: 48)
30. Spieltag: (H) VfL Pfullingen (7.)
31. Spieltag: (A) SG Empfingen (2.)
32. Spieltag: (H) SV Croatia Reutlingen (11.)
33. Spieltag: (A) Spvgg Freudenstadt (17.)
34. Spieltag: (H) SC 04 Tuttlingen (8.)
6. VfL Nagold (Punktzahl: 47)
30. Spieltag: (H) VfL Mühlheim (10.)
31. Spieltag: (A) SV Seedorf (12.)
32. Spieltag: (H) TuS Ergenzingen (16.)
33. Spieltag: (A) SV Zimmern (3.)
34. Spieltag: (H) VfL Pfullingen (7.)
7. VfL Pfullingen (Punktzahl: 47)
30. Spieltag: (A) VfB Bösingen (5.)
31. Spieltag: (H) TSV Harthausen/Scher (14.)
32. Spieltag: (A) FC 07 Albstadt (15.)
33. Spieltag: (H) TSG Balingen II (1.)
34. Spieltag: (A) VfL Nagold (6.)
8. SC 04 Tuttlingen (Punktzahl: 40)
20. Spieltag: (H) TSG Balingen II (1.)
30. Spieltag: (H) Spvgg Freudenstadt (17.)
32. Spieltag: (A) SV Nehren (4.)
33. Spieltag: (H) BSV 07 Schwenningen (9.)
34. Spieltag: (A) VfB Bösingen (5.)
9. BSV 07 Schwenningen (Punktzahl: 39)
17. Spieltag: (A) SV Nehren (4.)
30. Spieltag: (H) SG Empfingen (2.)
31. Spieltag: (A) SV Croatia Reutlingen (11.)
32. Spieltag: (H) Spvgg Freudenstadt (17.)
33. Spieltag: (A) SC 04 Tuttlingen (8.)
34. Spieltag: (H) SV Nehren (4.)
10. VfL Mühlheim (Punktzahl: 37)
30. Spieltag: (A) VfL Nagold (6.)
31. Spieltag: (H) SSC Tübingen (13.)
33. Spieltag: (A) SV Seedorf (12.)
34. Spieltag: (H) TuS Ergenzingen (16.)
11. SV Croatia Reutlingen (Punktzahl: 33)
30. Spieltag: (A) SV Nehren (4.)
31. Spieltag: (H) BSV 07 Schwenningen (9.)
32. Spieltag: (A) VfB Bösingen (5.)
33. Spieltag: (H) TSV Harthausen/Scher (14.)
34. Spieltag: (A) FC 07 Albstadt (15.)
12. SV Seedorf (Punktzahl: 29)
30. Spieltag: (H) TSG Balingen II (1.)
31. Spieltag: (H) VfL Nagold (6.)
32. Spieltag: (A) SSC Tübingen (13.)
33. Spieltag: (H) VfL Mühlheim (10.)
13. SSC Tübingen (Punktzahl: 28)
31. Spieltag: (A) VfL Mühlheim (10.)
32. Spieltag: (H) SV Seedorf (12.)
33. Spieltag: (A) TuS Ergenzingen (16.)
34. Spieltag: (H) SV Zimmern (3.)
14. TSV Harthausen/Scher (Punktzahl: 26)
30. Spieltag: (H) SV Zimmern (3.)
31. Spieltag: (A) VfL Pfullingen (7.)
32. Spieltag: (H) SG Empfingen (2.)
33. Spieltag: (A) SV Croatia Reutlingen (11.)
34. Spieltag: (H) Spvgg Freudenstadt (17.)
15. FC 07 Albstadt (Punktzahl: 20)
30. Spieltag: (H) TuS Ergenzingen (16.)
31. Spieltag: (A) SV Zimmern (3.)
32. Spieltag: (H) VfL Pfullingen (7.)
33. Spieltag: (A) SG Empfingen (2.)
34. Spieltag: (H) SV Croatia Reutlingen (11.)
16. TuS Ergenzingen (Punktzahl: 18)
30. Spieltag: (A) FC 07 Albstadt (15.)
31. Spieltag: (H) TSG Balingen II (1.)
32. Spieltag: (A) VfL Nagold (6.)
33. Spieltag: (H) SSC Tübingen (13.)
34. Spieltag: (A) VfL Mühlheim (10.)
17. Spvgg Freudenstadt (Punktzahl: 16)
30. Spieltag: (A) SC 04 Tuttlingen (8.)
31. Spieltag: (H) SV Nehren (4.)
32. Spieltag: (A) BSV 07 Schwenningen (9.)
33. Spieltag: (H) VfB Bösingen (5.)
34. Spieltag: (A) TSV Harthausen/Scher (14.)
---
1. Türkspor Neu-Ulm (Punktzahl: 60)
30. Spieltag: (H) FV Olympia Laupheim (3.)
31. Spieltag: (A) FV Rot-Weiß Weiler (4.)
32. Spieltag: (H) SV Kressbronn (16.)
33. Spieltag: (A) FC Blaubeuren (10.)
34. Spieltag: (H) FV Biberach/Riß (15.)
2. SSG Ulm 99 (Punktzahl: 50)
30. Spieltag: (A) TSV Neu-Ulm (7.)
31. Spieltag: (A) TSV 1889 Buch (5.)
32. Spieltag: (H) SV Mietingen (8.)
34. Spieltag: (A) TSV Heimenkirch (12.)
3. FV Olympia Laupheim (Punktzahl: 48)
30. Spieltag: (A) Türkspor Neu-Ulm (1.)
31. Spieltag: (H) SV Reinstetten (6.)
33. Spieltag: (A) FV Rot-Weiß Weiler (4.)
34. Spieltag: (H) SV Kressbronn (16.)
4. FV Rot-Weiß Weiler (Punktzahl: 45)
30. Spieltag: (A) SC Staig (9.)
31. Spieltag: (H) Türkspor Neu-Ulm (1.)
32. Spieltag: (A) SV Reinstetten (6.)
33. Spieltag: (H) FV Olympia Laupheim (3.)
5. TSV 1889 Buch (Punktzahl: 43)
30. Spieltag: (A) SV Mietingen (8.)
31. Spieltag: (H) SSG Ulm 99 (2.)
32. Spieltag: (A) TSV Heimenkirch (12.)
33. Spieltag: (H) TSV Riedlingen (13.)
34. Spieltag: (A) FC Wangen (11.)
6. SV Reinstetten (Punktzahl: 41)
31. Spieltag: (A) FV Olympia Laupheim (3.)
32. Spieltag: (H) FV Rot-Weiß Weiler (4.)
33. Spieltag: (A) SV Kressbronn (16.)
34. Spieltag: (H) FC Blaubeuren (10.)
7. TSV Neu-Ulm (Punktzahl: 40)
30. Spieltag: (H) SSG Ulm 99 (2.)
31. Spieltag: (H) TSV Heimenkirch (12.)
32. Spieltag: (A) TSV Riedlingen (13.)
33. Spieltag: (H) FC Wangen (11.)
34. Spieltag: (A) FV Bad Schussenried (17.)
8. SV Mietingen (Punktzahl: 40)
17. Spieltag: (H) TSV Riedlingen (13.)
30. Spieltag: (H) TSV 1889 Buch (5.)
32. Spieltag: (A) SSG Ulm 99 (2.)
33. Spieltag: (H) TSV Heimenkirch (12.)
34. Spieltag: (A) TSV Riedlingen (13.)
9. SC Staig (Punktzahl: 39)
30. Spieltag: (H) FV Rot-Weiß Weiler (4.)
31. Spieltag: (A) SV Kressbronn (16.)
32. Spieltag: (H) FC Blaubeuren (10.)
33. Spieltag: (A) FV Biberach/Riß (15.)
34. Spieltag: (H) FC Srbija Ulm (14.)
10. FC Blaubeuren (Punktzahl: 38)
30. Spieltag: (A) FC Wangen (11.)
31. Spieltag: (H) FV Bad Schussenried (17.)
32. Spieltag: (A) SC Staig (9.)
33. Spieltag: (H) Türkspor Neu-Ulm (1.)
34. Spieltag: (A) SV Reinstetten (6.)
11. FC Wangen (Punktzahl: 37)
20. Spieltag: (A) TSV Heimenkirch (12.)
30. Spieltag: (H) FC Blaubeuren (10.)
31. Spieltag: (A) FV Biberach/Riß (15.)
32. Spieltag: (H) FC Srbija Ulm (14.)
33. Spieltag: (A) TSV Neu-Ulm (7.)
34. Spieltag: (H) TSV 1889 Buch (5.)
12. TSV Heimenkirch (Punktzahl: 35)
20. Spieltag: (H) FC Wangen (11.)
30. Spieltag: (H) FC Srbija Ulm (14.)
31. Spieltag: (A) TSV Neu-Ulm (7.)
32. Spieltag: (H) TSV 1889 Buch (5.)
33. Spieltag: (A) SV Mietingen (8.)
34. Spieltag: (H) SSG Ulm 99 (2.)
13. TSV Riedlingen (Punktzahl: 35)
17. Spieltag: (A) SV Mietingen (8.)
30. Spieltag: (H) FV Biberach/Riß (15.)
31. Spieltag: (H) FC Srbija Ulm (14.)
32. Spieltag: (H) TSV Neu-Ulm (7.)
33. Spieltag: (A) TSV 1889 Buch (5.)
34. Spieltag: (H) SV Mietingen (8.)
14. FC Srbija Ulm (Punktzahl: 34)
30. Spieltag: (A) TSV Heimenkirch (12.)
31. Spieltag: (A) TSV Riedlingen (13.)
32. Spieltag: (A) FC Wangen (11.)
33. Spieltag: (H) FV Bad Schussenried (17.)
34. Spieltag: (A) SC Staig (9.)
15. FV Biberach/Riß (Punktzahl: 23)
30. Spieltag: (A) TSV Riedlingen (13.)
31. Spieltag: (H) FC Wangen (11.)
32. Spieltag: (A) FV Bad Schussenried (17.)
33. Spieltag: (H) SC Staig (9.)
34. Spieltag: (A) Türkspor Neu-Ulm (1.)
16. SV Kressbronn (Punktzahl: 21)
30. Spieltag: (A) FV Bad Schussenried (17.)
31. Spieltag: (H) SC Staig (9.)
32. Spieltag: (A) Türkspor Neu-Ulm (1.)
33. Spieltag: (H) SV Reinstetten (6.)
34. Spieltag: (A) FV Olympia Laupheim (3.)
17. FV Bad Schussenried (Punktzahl: 10)
30. Spieltag: (H) SV Kressbronn (16.)
31. Spieltag: (A) FC Blaubeuren (10.)
32. Spieltag: (H) FV Biberach/Riß (15.)
33. Spieltag: (A) FC Srbija Ulm (14.)
34. Spieltag: (H) TSV Neu-Ulm (7.)