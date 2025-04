Das Rennen um den Ab- und Aufstieg geht in die Endphase

Dalum zieht Lengerich-Handrup mit in den Abstiegskampf, Flechum holt wichtigen Sieg und der Platz 2 wird immer begehrter in der Tabelle.

Klare Sache in Haselünne: Dominik Albers glänzt beim 4:1-Auswärtssieg

Mit einem souveränen 4:1-Auswärtssieg belohnt sich die Mannschaft für eine überzeugende Vorstellung in Haselünne. Schon früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Dominik Albers eröffnete in der 9. Minute per Schlenzer, ehe Mathis Albers (16.) und erneut Dominik Albers (19.) auf 3:0 erhöhten.