Das Rennen um das DFB-Pokal-Ticket: Gütersloh, Lotte oder Rödinghausen

Am heutigen 29. Spieltag konnte der in Rückrunde noch ungeschlagene FC Gütersloh drei "Big Points" beim SV Rödinghausen einfahren. Mit 4:1 gewann der FCG das OWL-Duell und hielt damit die Pole Position einen Punkt vor Lotte. Rödinghausen ist deutlich ins Hintertreffen geraten.

Das ist das Restprogramm:

FC Gütersloh

30. Spieltag: (H) 1. FC Bocholt (10.)

31. Spieltag: (A) 1. FC Düren (11.)

32. Spieltag: (H) 1. FC Köln II (8.)

33. Spieltag: (A) Borussia Mönchengladbach II (2.)

34. Spieltag: (H) Wuppertaler SV (13.)



Sportfreunde Lotte

30. Spieltag: (H) 1. FC Düren (11.)

31. Spieltag: (A) 1. FC Köln II (8.)

32. Spieltag: (H) Borussia Mönchengladbach II (2.)

33. Spieltag: (A) Wuppertaler SV (13.)

34. Spieltag: (H) MSV Duisburg (1.)

SV Rödinghausen

30. Spieltag: spielfrei

31. Spieltag: (H) RW Oberhausen (3.)

32. Spieltag: (A) SV Eintracht Hohkeppel (15.)

33. Spieltag: (H) SC Paderborn 07 II (9.)

34. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II (12.)

Besonderheit:

Das zweite westfälische DFB-Pokal-Ticket geht an den Westfalenpokalsieger. Am 16. April stehen sich Rödinghausen und Lotte im Halbfinale gegenüber. Es ist ebenfalls ein vermeintliches Duell um ein DFB-Pokal-Ticket, da der DSC Arminia Bielefeld bereits im Finale steht und sich ggf. über die Top 4-Platzierung in der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifiziert. Dann würde der Finalgegner automatisch nachrücken.