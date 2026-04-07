"Das Remis geht in Ordnung" Volkmarode und SVG Göttingen spielen 1:1

– Foto: L. Höthke & J. Janse

Zwischen Rot-Weiß Volkmarode und der SVG Göttingen gab es am gestrigen Ostermontag ein insgesamt chancenarmes 1:1-Unentschieden. Damit trennen sich beide Teams zum zweiten Mal in dieser Saison mit einem Remis, nachdem das Hinspiel 2:2 endete..

SVG-Trainer Nils Reutter ordnete die Partie klar ein: „Insgesamt ein äußerst überschaubares Spiel, was die Qualität angeht. Viele lange Bälle, wenig Torraumszenen und noch weniger Risiko im Spiel mit Ball.“ Zudem spielte auch der Untergrund eine Rolle: „Natürlich hat der Platz ein Kombinationsspiel nicht zugelassen, allerdings wirkte unser Auftritt auch zu statisch und vor allem emotionslos. Eher erschreckend und absolut nicht zufriedenstellend.“ Entsprechend fiel sein Fazit aus: „Das Unentschieden ist demzufolge gerecht.“

Auch Volkmarodes Trainer Collin Gerstung sah eine ausgeglichene Partie: „Erste Halbzeit war ein ausgeglichenes Spiel, ähnlich wie das Hinspiel. Vielleicht mit einem kleinem Chancenplus für uns. Mit ganz viel Glück gehen wir mit einer knappen Führung in die Halbzeit, aber einmal wurde gut auf der Linie verteidigt und einmal haben wir es nicht konsequent zu Ende gespielt.“

Tore fallen erst im zweiten Durchgang

Nach torloser erster Hälfte brachte Nicolas Krenzek die Gäste in der 52. Minute in Führung. Gerstung beschrieb die Phase danach so: „Danach hatten wir eine Phase von 10, 15 Minuten, in der wir uns ein bisschen hängen lassen und nicht zurück ins Spiel gekommen sind.“ Erst durch Anpassungen fand Volkmarode zurück ins Spiel: „Dann haben wir aber durch eine Umstellung und einen Wechsel wieder ganz gut zurück ins Spiel gefunden.“