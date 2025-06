Anderer Verein, gleiche Freude: Vergangenen Samstag gelang Simon Nutzinger (hier mit Teamkamerad Bernhard Kurz) mit Ohlstadt der Sprung in die Bezirksliga. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Das Relegationsmonster: Nach Raisting steigt Simon Nutzinger auch mit dem SV Ohlstadt auf „Einer der schönsten Tage in meinem Leben"

Noch heute hört Simon Nutzinger die Stimmen der Vergangenheit. Wie sie damals, vor 13 Jahren, mit Raisting in die Landesliga aufstiegen.

„Da haben alle gesagt: Das wird nichts“. Das sei dann doch eine Liga zu hoch für den Dorfverein, hieß es damals. Ein Jahr später fand sich diese legendäre Truppe gar in der Bayernliga wieder – und im Umfeld verstummten die Kritiker zuhauf. Vergangenes Wochenende ist Nutzinger erneut aufgestiegen. Einmal mehr über die Umleitung „Relegation“, die sie in Raisting oft genommen haben. Und wieder vernahm er das Säuseln der Skeptiker. Diesmal in seiner Wahlheimat Ohlstadt, dem Verein, dem seit zehn Jahren sein Herz gehört. „Fußballerisch bin ich zu 100 Prozent Ohlstädter“, sagt der Huglfinger. Es gab doch manchen, der selbst im Moment des großen Triumphs seine Bedenken vortrug und fragte: Hat das überhaupt Sinn, mit dieser Mannschaft in die Bezirksliga vorzurücken? Sie handhaben es nun wie anno 2012 in Raisting und wollen erst recht zeigen, dass sie dorthin gehören. „Wir haben ein Riesen-Kämpferherz. Es ist nicht unmöglich“, sagt Simon Nutzinger.

Im Alter von 32 Jahren hat das Relegationsmonster Nutzinger wieder zugebissen. Abermals steht er im Zentrum einer großen, fabelhaften Fußball-Überraschung. In der Verlängerung quälte sich der SVO bei Sommerhitze gegen den SV Tüßling eine Klasse nach oben. Wer aus der Nervenanstalt „Relegation“ heil herauskommen will, braucht Typen wie ihn. Männer, die bereit sind, ihre Grenzen zu sprengen, körperliche wie mentale. Seit Jahren plagen ihn Gebrechen aller Art. In der Hinrunde erlitt er einen Unterarmbruch. Er verlor erst seine Fitness, dann den Stammplatz. In der Rückrunde war er nur Joker, in der Relegation Statist. „Das war für mich keine einfache Situation“, sagt der Mann, der ehrgeiziger als alle anderen ist. Im entscheidenden Duell gegen Tüßling stand er in der Startelf, weil sein Teamkollege Johannes Fischer (Rotsperre) fehlte. Nutzinger erzählt von „hitzigen Gesprächen“ zwischen Trainern und Führungsspielern im Vorfeld über die Aufstellung. Am Ende waren alle auf einem Nenner – und Nutzinger von Beginn an auf dem Feld. Erstmals seit April. Der Rest ist seit letztem Samstag Legende.

Zweimal Relegation mit dem SV Raisting Zwangsläufig fühlte er sich zurückerinnert an die goldenen Tage in Raisting, als sie zweimal hintereinander via Relegation eine Liga höher kamen, von der Bezirksoberliga (BOL) in die Bayernliga. „Die ganze Zeit ist megaintensiv. Dein Kopf ist zwei Wochen lang nur voll mit Fußball. Du kannst an nichts anderes mehr denken. Das war damals so, das war jetzt so“, sagt der Mittelfeldmann. Nur: Als junger Hüpfer – beim ersten Aufstieg 2012 war er gerade 19 Jahre alt – sei man sich der Tragweite nicht bewusst. „Du bist unbedarft, du schwimmst mit“, sagt er.

Fußball Saison 2012/13 Bayernliga Relegation SV Raisting Simon Nutzinger (rechts) jubelt nach dem 2:1-Heimsige gegen die DJK Vilzing am 9. Juni 2013 über den Aufstieg – Foto: Emanuel Gronau