"Das reicht nicht – und das ist auch nicht unser Anspruch“

Nach der ersten Saisonniederlage in Garbsen wollte der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II im Heimspiel gegen das bis dato sieglose Schlusslicht SG Blaues Wunder Hannover eine Reaktion zeigen. Stattdessen kassierte das Team von Marcel Pawlow eine ernüchternde 0:3-Niederlage – und musste sich nicht nur dem Gegner, sondern vor allem der eigenen Leistung geschlagen geben.
„Im Großen und Ganzen: keine unverdiente Niederlage“, bilanzierte Pawlow schonungslos. „Wir sind zu keinem Zeitpunkt des Spiels wirklich ins Spiel gekommen.“ Bereits nach fünf Minuten gerieten die Hausherren durch Robin Jansen in Rückstand – fast spiegelbildlich zu einer vergebenen eigenen Chance kurz zuvor.
„Wir können nach zwei Minuten in Führung gehen – machen es nicht. Dann kriegen wir im Gegenzug eine identische Situation, und da steht’s 0:1“, so Pawlow. Der Rückstand wirkte wie ein Wirkungstreffer: Der TSV verlor die Struktur, die Energie – und jeden Zugriff.
„In der ersten Halbzeit haben wir im Kollektiv komplett versagt“, stellte Pawlow klar. „Keine Zweikampfführung, keine zweiten Bälle gewonnen, keine Gier, zu arbeiten – stattdessen ein Spaziergang.“
Auch nach der Pause änderte sich wenig. Im Gegenteil: Mit einem Doppelschlag durch Imo Völker (74.) und Benett-Luca Bohm (79.) entschied Blaues Wunder die Partie endgültig.
„Die Gegentore, die wir kriegen, sind immer identisch von Spiel zu Spiel“, kritisierte Pawlow. „Da müssen wir Dienstag und Donnerstag ran – um diese Fehler endlich abzustellen.“
Mit der Leistung seiner Mannschaft ging der Coach hart ins Gericht – aber auch nicht ohne Hoffnung: „Solche Spiele gibt es. Ich hoffe, dass es eine Ausnahme war und wir jetzt wieder in die Spur kommen.“
Die Tabellenlage bleibt trotz der zweiten Niederlage noch stabil: Mit 14 Punkten rangiert der TSV weiterhin auf Platz vier – doch der Rückstand auf Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen ist auf fünf Punkte angewachsen. Und auch die Verfolger aus Stelingen und Döhren sitzen im Nacken.
Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht: Bereits am kommenden Sonntag steht das schwere Auswärtsspiel bei der SpVgg Niedersachsen Döhren auf dem Programm. Pawlow: „Wir fahren nach Döhren – und dann gucken wir, was da passiert.“ Die Marschroute ist klar: Im Training an der eigenen Haltung und den wiederkehrenden Fehlern arbeiten, um nicht endgültig den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – SG Blaues Wunder Hannover 0:3
Schiedsrichter: Luca Körner
Tore: 0:1 Robin Jansen (5.), 0:2 Imo Völker (74.), 0:3 Benett-Luca Bohm (79.)