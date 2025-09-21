"Das reicht nicht – und das ist auch nicht unser Anspruch“

Nach der ersten Saisonniederlage in Garbsen wollte der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II im Heimspiel gegen das bis dato sieglose Schlusslicht SG Blaues Wunder Hannover eine Reaktion zeigen. Stattdessen kassierte das Team von Marcel Pawlow eine ernüchternde 0:3-Niederlage – und musste sich nicht nur dem Gegner, sondern vor allem der eigenen Leistung geschlagen geben.

„Im Großen und Ganzen: keine unverdiente Niederlage“, bilanzierte Pawlow schonungslos. „Wir sind zu keinem Zeitpunkt des Spiels wirklich ins Spiel gekommen.“ Bereits nach fünf Minuten gerieten die Hausherren durch Robin Jansen in Rückstand – fast spiegelbildlich zu einer vergebenen eigenen Chance kurz zuvor.

„In der ersten Halbzeit haben wir im Kollektiv komplett versagt“, stellte Pawlow klar. „Keine Zweikampfführung, keine zweiten Bälle gewonnen, keine Gier, zu arbeiten – stattdessen ein Spaziergang.“

„Wir können nach zwei Minuten in Führung gehen – machen es nicht. Dann kriegen wir im Gegenzug eine identische Situation, und da steht’s 0:1“, so Pawlow. Der Rückstand wirkte wie ein Wirkungstreffer: Der TSV verlor die Struktur, die Energie – und jeden Zugriff.

Auch nach der Pause änderte sich wenig. Im Gegenteil: Mit einem Doppelschlag durch Imo Völker (74.) und Benett-Luca Bohm (79.) entschied Blaues Wunder die Partie endgültig.

„Die Gegentore, die wir kriegen, sind immer identisch von Spiel zu Spiel“, kritisierte Pawlow. „Da müssen wir Dienstag und Donnerstag ran – um diese Fehler endlich abzustellen.“

Mit der Leistung seiner Mannschaft ging der Coach hart ins Gericht – aber auch nicht ohne Hoffnung: „Solche Spiele gibt es. Ich hoffe, dass es eine Ausnahme war und wir jetzt wieder in die Spur kommen.“

Die Tabellenlage bleibt trotz der zweiten Niederlage noch stabil: Mit 14 Punkten rangiert der TSV weiterhin auf Platz vier – doch der Rückstand auf Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen ist auf fünf Punkte angewachsen. Und auch die Verfolger aus Stelingen und Döhren sitzen im Nacken.

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht: Bereits am kommenden Sonntag steht das schwere Auswärtsspiel bei der SpVgg Niedersachsen Döhren auf dem Programm. Pawlow: „Wir fahren nach Döhren – und dann gucken wir, was da passiert.“ Die Marschroute ist klar: Im Training an der eigenen Haltung und den wiederkehrenden Fehlern arbeiten, um nicht endgültig den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – SG Blaues Wunder Hannover 0:3

Schiedsrichter: Luca Körner

Tore: 0:1 Robin Jansen (5.), 0:2 Imo Völker (74.), 0:3 Benett-Luca Bohm (79.)