Das Reichenkirchener Torfestival – auch Innin in Torlaune

Enge Partie mit gerechtem Remis: Johannes Weindl (Steinkirchen) im Kampf um die Lufthoheit gegen Martin Steiger (SG, r.) und Marco Auggenthaler mit Eintracht-Keeper Dominic Klapfenberger. Michael Sedlmaier (l.) verfolgt die Szene aufmerksam. – Foto: Dominik Findelsberger

FC Herzogstadt 2 – BSG Taufkirchen 2 0:0 – Beiden Mannschaften – Herzogstadt als Tabellensiebter und die BSG als Absteiger – war anzumerken, dass es um nichts mehr ging: „Man hat gesehen, dass beide Lager froh sind, wenn es in die Sommerpause geht“, gab Taufkirchens Co-Trainer Niklas Unterreitmeier zu. So verwunderte es auch nicht, dass es so gut wie keine Torchancen gab und es bei sommerlichen Temperaturen beim leistungsgerechten, torlosen Remis blieb.

FSV Steinkirchen – SG Langenpreising/Zustorf 2:2 (0:1) – Den einzigen Treffer im ersten Durchgang erzielte wie so oft in dieser Saison SG-Torjäger Maximilian Watzlaw. In Hälfte zwei drehte der FSV Steinkirchen die Partie allerdings innerhalb von elf Minuten: Erst glich Ibrahim Krraki aus, Luis Eibl besorgte im Anschluss das 2:1. Dominic Klapfenberger hielt mit einem stark parierten Strafstoß die SG im Spiel. Dies sollte sich auszahlen, denn abermals Watzlaw war es, der seinen Farben mit dem Ausgleich einen Punkt sicherte. FSV-Sprecher Uli Wieser zeigte sich versöhnlich: „Auch wenn wir mit dem Elfmeter auf 3:1 stellen können, war es ein ausgeglichenes Spiel mit einem gerechten Remis.“

SG Reichenkirchen – FC Eitting 2 5:0 (1:0) – „Ein schönes Spiel trotz hoher Temperaturen“ sah SGR-Keeper Justin Tauber, der in Hälfte eins trotz mehrerer Eittinger Defensivfehler nur einen Treffer bejubeln konnte. Michael Scharf war früh zum 1:0 erfolgreich gewesen (11.). Nach der Pause erhöhte Reichenkirchen den Druck, und vor allem Thomas Hintermaier überragte. Tauber: „Er hat die Abwehr teilweise schwindelig gespielt.“ Nach dem 2:0 von Stefan Nußrainer war es Hintermaier, der auf 3:0 stellte, Maximilian Wenhart schraubte das Ergebnis mit seinem Doppelpack auf 5:0 in die Höhe (82./88.).

FC Inning – FC Schwaig 2 5:1 (2:0) – Der Tabellendritte Inning startete souverän in die Begegnung und ging in der 23. Minute durch Leon Nagl in Führung. Kurz vor der Pause verwandelte Denis Prsa dann einen Elfmeter sicher zum 2:0 für die Gastgeber. Nach der Pause kamen die Gäste, die die Saison als Tabellenneunter abschließen, noch einmal heran: Veit Breuer verkürzte – ebenfalls per Elfmeter – zum 1:2. Der FCI gewann aber schnell wieder die Oberhand, und Benedikt Daimer schnürte einen Doppelpack (70./86.) zum 4:1, ehe Dominik Schalk in der letzten Spielminute den Deckel für die Gastgeber zum 5:1 draufmachte.

SpVgg Eichenkofen – FC Grünbach 2:0 – Der Tabellenzehnte FC Grünbach musste das Spiel wegen zu wenig Spielern absagen. Die SpVgg Eichenkofen lag bereits sicher auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.

TSV Wartenberg 2 – FC Langengeisling 2 0:2 – Der TSV Wartenberg 2, Tabellenelfter, hatte zu wenige Spieler zur Verfügung und musste die Partei deshalb absagen. Sie wird mit 2:0 Toren für den FC Langengeisling 2 gewertet, der schon als Meister und Aufsteiger feststand.