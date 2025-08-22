»Das regt mich tierisch auf. Es ist wie verhext.«

Nach den Röntgenaufnahmen im Krankenhaus konnte zumindest ausgeschlossen werden, dass etwas gebrochen ist. "Weiter ging`s dann am Donnerstag mit einem wahren Ärztemarathon. Im MRT hat sich dann herausgestellt, dass eine massive Einblutung vorliegt, das Schultereckgelenk zwar in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber Gott sei Dank nichts schwerwiegend verletzt ist. Auch das Schlüsselbein ist heil. Es ist keine OP notwendig! Ich habe zwar starke Schmerzen und kann nicht mal meinen kleinen Jungen hochheben, aber im Endeffekt bin ich glimpflich davongekommen", erzählt Daniel Hofer, Wie lange er nun ausfallen wird? "Das ist schwer zu sagen. Ich hoffe, die Einblutung verschwindet langsam wieder und ich kann in der kommenden Woche schon wieder ein bissl was machen. Dann schauen wir mal von Tag zu Tag."



Ausgerechnet jetzt, wo bei ihm der Knoten geplatzt ist, bremst ihn eine Blessur aus: "Das war eine tolle Mannschaftsleistung von uns am Mittwoch. Jetzt hätte ich nach den drei Toren natürlich Blut geleckt und würde gerne weitermachen. Das regt mich tierisch auf, dass ich jetzt zuschauen muss, aber hilft nichts. Ich bin mir sicher, dass es die Mannschaft am Sonntag im Derby gegen Teisbach auch ohne mich hinbekommt." Auf das schon fast unheimliche Verletzungspech beim FCD kann sich auch der 33-jährige Routinier nicht recht einen Reim machen und feixt abschließend: "Es ist echt wie verhext in Dingolfing. Zehn Jahre in Hankofen hat mir nichts gefehlt. Kaum bin ich zurück, erwischt es mich."