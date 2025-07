Das Ratinger Derby steigt bereits am zweiten Spieltag

Wie angekündigt hat der Fußball-Verband Niederrhein am Freitagmorgen die Spielpläne für die sechs Bezirksliga-Gruppen veröffentlicht. Dass sich die U23 von Ratingen 04/19 und der SV Hösel in Staffel eins wiederfinden würden, war schon seit der Einteilung bekannt. In der Vorsaison war das noch eine Gruppe mit Langenfelder Teams gewesen, nun sind es mehrheitlich Klubs aus Düsseldorf, Mettmann oder Neuss.

Die neue Saison startet mit einem Freitagabendspiel (19.30 Uhr) am 15. August zwischen dem SV Uedesheim und dem VdS Nievenheim. Am Sonntag, 17. August sind dann alle anderen Teams im Einsatz: Für Ratingens U23 steht zuerst ein Auswärtsspiel im Plan, um 15 Uhr erfolgt der Anstoß beim TSV Eller. Der SV Hösel startet nicht nur mit einem Heimspiel, sondern auch direkt mit einem Nachbarschaftsduell: Ab 15.30 Uhr ist der ASV Mettmann der Auftaktgegner am Neuhaus.

Bereits der zweite Spieltag hält das Ratinger Derby zwischen der U23 von 04/19 und dem SVH bereit: Am Sonntag, 24. August treten die Höseler ab 13.30 Uhr am Götschenbeck an. Ab dann gibt es bis zum 16. Spieltag Anfang Dezember immer dasselbe Schema, dass Hösel und Ratingen am selben Spieltag Heim- oder Auswärtspartien haben. Erst am Sonntag, 7. Dezember wird das unterbrochen, wenn die U23 von 04/19 um 15 Uhr beim TSV Bayer Dormagen antritt und der SVH eine halbe Stunde später Sparta Bilk empfängt.

Eine Woche später geht es nach dem letzten Spiel der Hinrunde – Ratingen empfängt den MSV Düsseldorf (13.30 Uhr), Hösel spielt beim TSV Eller (15 Uhr) – in die Winterpause, die bis Sonntag, 1. Februar dauert. Weiter geht es da mit einem Heimspiel von 04/19 U23 gegen Eller (13.30 Uhr) und dem Nachbarschaftsduell des SVH in Mettmann (15 Uhr). Das Ratinger Derby-Rückspiel ist demnach für Sonntag, 8. Februar um 15.30 Uhr am Neuhaus angesetzt. Das Saisonfinale steht am Sonntag, 7. Juni im Plan mit dem Höseler Heimspiel gegen Eller und der Partie der U23 von 04/19 beim MSV (beide 15.30 Uhr). So beendet der Aufsteiger aus Hösel die neue Saison wie er sie beginnen wird: mit einem Spiel am Neuhaus.