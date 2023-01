Das Raftl-Gedenkturnier ist zurück Das einzige Hallenfußball-Männerturnier in Gotha feiert nach zwei Jahren Pause sein Comeback.

Nach zweijähriger Unterbrechung führt der FSV Wacker 03 Gotha am Freitag, 13.01.2023 bereits zum 14. Mal das Raftl-Baumbach Turnier zum Gedenken an den ehemaligen Spieler und Trainer Heinz „Raftl“ Baumbach durch.

Spielort ist die Sporthalle des Gymnasium Ernestinum. Beginn ist 17 :00 Uhr.

Teilnehmer sind traditionsgemäß Gothaer Männer-Fußballmannschaften, wobei das Feld durch den Verbandsligisten FSV Preußen Bad Langensalza, die Landesklassenmannschaft des SV Blau-Weiß Büßleben und der SG Fortuna Remstädt ergänzt wird. Auch der FSV Wacker 03 Gotha wird mit zwei Mannschaften in das Turnier eingreifen. Als weitere Lokalmatadoren gehen SV Westring Gotha, ESV Lok Gotha und VfL Eintracht Gotha an den Start. Für entsprechende Spannung ist also bestens gesorgt.