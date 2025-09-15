Neuenhaus-Coach Steffen Wolf zeigt sich nach der Partie dennoch sehr zufrieden und lobt dabei vor allem zwei seiner Jungs – „Wir haben heute gegen ein spielerisch starkes Spelle ein richtig gutes Spiel gemacht - Kompliment an meine Mannschaft. Leider holt uns am Ende eine mangelnde Chancenverwertung ein. Wir können den Sack im ersten Durchgang schon zu machen. Das rächt sich dann in der 97. Minute.

Hervorheben muss man heute zum einen Leon Remie, der ein Wahnsinnsspiel für uns gemacht hat, zum anderen Henrik Scholte-Wassink, der unsere beiden Keeper vertreten hat und absolut fehlerfrei geblieben ist. Wir nehmen diese spielerisch und kämpferisch starke Leistung mit für die kommenden Aufgaben.“