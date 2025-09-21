Das punktlose Schlusslicht aus Schutterwald erlebt in Ottenau ein 0:8

Die derzeitige Situation beim FV Schutterwald ist für Trainer Manuel Vollmer zum Haareraufen. – Foto: Wolfgang Künstle

In der Fußball-Landesliga muss der FV Schutterwald eine schwer verdauliche 0:8-Niederlage in Ottenau hinnehmen. Die U23 des SC Lahr bejubelt einen 2:1-Auswärtssieg in Würmersheim.

Aus familiären Gründen war der Schutterwälder Cheftrainer Manuel Vollmer beim Auswärtsspiel am Samstagnachmittag gegen die Spvgg.Ottenau gar nicht vor Ort. Ihn vertrat Co-Trainer Yannic Erhardt, der anschließend Vollmer mitteilen musste, dass das FV-Team einen Fehlstart erwischte und danach komplett einbrach.