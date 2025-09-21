Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Die derzeitige Situation beim FV Schutterwald ist für Trainer Manuel Vollmer zum Haareraufen. – Foto: Wolfgang Künstle
Das punktlose Schlusslicht aus Schutterwald erlebt in Ottenau ein 0:8
Die U23 des SC Lahr bejubelt einen 2:1-Auswärtssieg in Würmersheim.
In der Fußball-Landesliga muss der FV Schutterwald eine schwer verdauliche 0:8-Niederlage in Ottenau hinnehmen. Die U23 des SC Lahr bejubelt einen 2:1-Auswärtssieg in Würmersheim.
Aus familiären Gründen war der Schutterwälder Cheftrainer Manuel Vollmer beim Auswärtsspiel am Samstagnachmittag gegen die Spvgg.Ottenau gar nicht vor Ort. Ihn vertrat Co-Trainer Yannic Erhardt, der anschließend Vollmer mitteilen musste, dass das FV-Team einen Fehlstart erwischte und danach komplett einbrach.
Bereits in der 15. Spielminute lagen die Ottenauer auf dem Kunstrasen des Murgstadions mit 3:0 in Führung. Paul Grafe, Felice Montechiaro und Spielertrainer Alexander Merkel hatten bis dahin für die Gastgeber getroffen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.