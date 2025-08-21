Das Punktespiel 2.0 startet!

Am Montag, 25. August, fällt der Startschuss für das DFB-Punktespiel 2.0. Mitmachen lohnt sich gleich doppelt: Die ersten 1.000 registrierten Vereine sichern sich jeweils drei nagelneue DFB-Trikots. Und schon mit der allerersten Maßnahme – einem kurzen digitalen Vereinscheck – winkt ein Starterpaket mit mindestens acht Bällen.
Wichtiger Hinweis: Um die Registrierung abzuschließen, müssen Vereine ihre Gemeinnützigkeit nachweisen. Dies geschieht z.B. über einen Freistellungsbescheid, der in der Regel dem Vorstand oder Kassier vorliegt.
Wer anschließend weiter aktiv wird, kann Schritt für Schritt aufsteigen: über Bronze, Silber und Gold bis hin zum Platin-Level. Es warten attraktive Prämienpakete wie umfangreiche Trainings- oder hochwertige Technik-Sets. Zusätzlich gibt es am Ende tolle Hauptpreise zu gewinnen – darunter ein Kurztrainingslager am DFB-Campus in Frankfurt oder im Home Ground von adidas in Herzogenaurach.
Das DFB-Punktespiel wurde bereits zur Heim-EURO 2024 erfolgreich eingeführt. Damals haben fast 4.700 Vereine bundesweit teilgenommen und über 22.000 Maßnahmen umgesetzt – ein starkes Zeichen für die Vereinsentwicklung. Jetzt ist die Chance, wieder dabei zu sein und mit wenig Aufwand wertvolle Unterstützung für den eigenen Verein mitzunehmen.
Tipp: Am besten den Freistellungsbescheid bereithalten, am Montagmorgen pünktlich um 9.00 Uhr registrieren und zu den ersten 1.000 Vereinen gehören, die sich die DFB-Trikots sichern!
Bei Fragen hilft Celina Löffler als Ansprechpartnerin zum DFB-Punktespiel gerne weiter (0711-22764 47 / c.loeffler@wuerttfv.de).