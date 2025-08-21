Das Punktespiel 2.0 startet!

So einfach geht’s

Verein ab Montag um 9.00 Uhr registrieren unter punktespiel.dfb.de – die ersten 1.000 Vereine erhalten je drei DFB-Trikots

Digitalen Vereinscheck online ausfüllen – schon ab zehn Punkten gibt’s das Starterpaket mit mindestens acht Bällen

Über weitere Maßnahmen Punkte sammeln und noch mehr Belohnungen erhalten

Wichtiger Hinweis: Um die Registrierung abzuschließen, müssen Vereine ihre Gemeinnützigkeit nachweisen. Dies geschieht z.B. über einen Freistellungsbescheid, der in der Regel dem Vorstand oder Kassier vorliegt.

Warum mitmachen?

Wer anschließend weiter aktiv wird, kann Schritt für Schritt aufsteigen: über Bronze, Silber und Gold bis hin zum Platin-Level. Es warten attraktive Prämienpakete wie umfangreiche Trainings- oder hochwertige Technik-Sets. Zusätzlich gibt es am Ende tolle Hauptpreise zu gewinnen – darunter ein Kurztrainingslager am DFB-Campus in Frankfurt oder im Home Ground von adidas in Herzogenaurach.

Das DFB-Punktespiel wurde bereits zur Heim-EURO 2024 erfolgreich eingeführt. Damals haben fast 4.700 Vereine bundesweit teilgenommen und über 22.000 Maßnahmen umgesetzt – ein starkes Zeichen für die Vereinsentwicklung. Jetzt ist die Chance, wieder dabei zu sein und mit wenig Aufwand wertvolle Unterstützung für den eigenen Verein mitzunehmen.

Tipp: Am besten den Freistellungsbescheid bereithalten, am Montagmorgen pünktlich um 9.00 Uhr registrieren und zu den ersten 1.000 Vereinen gehören, die sich die DFB-Trikots sichern!