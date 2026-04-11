Das Prinzip Hoffnung Landesliga Rhein-Neckar +++ Türkspor Eppingen musst jetzt quasi alles gewinnen von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Eppinger (rot) dürfen eigentlich nichts mehr liegenlassen. – Foto: Berthold Gebhard

Die Möglichkeiten werden von Woche zu Woche weniger. Umso wichtiger ist es, dass Türkspor Eppingen und die SG Kirchardt anfangen zu gewinnen. Im Falle von Türkspor helfen sogar fast nur noch Siege aus den verbleibenden neun Spielen, um das Unmögliche wahr zu machen. Am Sonntag gegen den FC Dossenheim beginnt eine Englische Woche, die eigentlich nicht weniger als neun Punkte als Ertrag haben darf. Anpfiff ist um 15 Uhr. Zeitgleich duellieren sich die Kirchardter mit dem FC Bammental und dabei geht es ebenfalls um sehr viel. Die SG ist nach dem 0:4 beim Spitzenreiter FK Srbija Mannheim erstmals diese Saison auf einen Abstiegsplatz gerutscht und kann 2026 einfach nicht gewinnen. Die Zielsetzung ist klar – es muss schleunigst die Trendwende gelingen.

Elf Tage Pause sollen sich bestmöglich auf die Saisonendphase auswirken. "Die Pause war nicht schlecht, sie ist sicher dem ein oder anderen entgegengekommen, um sich noch einmal zu erholen", sagt Mehmet Öztürk. Der Trainer nutzte selbst die freien Tage über Ostern für einen Türkei-Trip samt Besuch seines Lieblingsklubs. Er verrät: "Ich habe mir mit ein paar Kumpels samstags Trabzonspor gegen Galatasaray Istanbul angeschaut." Was er gesehen hat, hat ihm sehr gefallen, Trabzonspor gewann den Klassiker mit 2:1 und hält sich seine Meisterchancen damit offen. Zurück zum Alltag: Auf die Landesliga-Elf warten ab Sonntag innerhalb von sieben Tagen drei Ligaspiele. Da nur noch neun Partien ausstehen und für den Klassenerhalt positiv geschätzt mindestens sieben Siege nötig sein werden, könnte es nach dieser Englischen Woche endgültig vorbei sein mit dem Klassenerhalt.