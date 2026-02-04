"Das Potenzial für die Top 4 ist da"

Carsten Kitter, Torhüter und 2. Vorstand des Karlsruher A-Ligsten VSV Büchig, macht den FuPa Baden Wintercheck für beide Mannschaften.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Mit Nikas Gutberlet (FVgg Weingarten) bekommen wir eine hervorragende Verstärkung! Nikas kehrt zu uns zurück, kennt Mannschaft und Verein bereits sehr gut. Er ist flexibel einsetzbar und wird uns sofort weiterhelfen. Wir freuen uns sehr, dass Niklas wieder zurück ist. Mit ihm und dem ein oder anderen Verletzungsrückkehrer haben wir einen guten Kader.

Im Trainer- und Betreuerstab gibt es bei beiden Teams keine Veränderungen. Für unsere 2. Mannschaft konnten wir Khalid Aterkzi (FC 21 Karlsruhe) und Stefan Schütz (VfB Grötzingen) für uns gewinnen.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

In der B1 gibt es für mich keine Überraschung. Die Tabelle sieht im Großen und Ganzen so aus wie man es erwarten konnte.

Auch in der A1 läuft vieles wie erwartet. Am ehesten ist die FSSV Karlsruhe noch eine Überraschung. Sie rangierten in der letzten Saison im Mittelfeld und gehören jetzt zum erweiterten Spitzenkreis der Liga und führten auch lange die Tabelle an.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Mit der 2. Mannschaft wollen wir die aktuelle Entwicklung weiterführen und frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Ein einstelliger Tabellenplatz am Ende der Saison wäre ein gutes Ergebnis.

In der 1. Mannschaft wollen wir konstanter unsere Leistung abrufen und ansehnlicheren Fußball spielen. Die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial für die Top 4 der Liga und da wollen wir auch hin.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Frankreich, England, Spanien oder auch Argentinien – die Weltspitze ist so eng zusammen, da fällt es schwer den Favoriten auszumachen. Am ehesten noch die Spanier, die spielen einfach tollen Fußball, haben eine unfassbare individuelle Klasse und sind in den entscheidenden Momenten auch abgezockt genug ein Spiel für sich zu entscheiden.

Die deutsche Mannschaft gehört für mich nicht zur Weltspitze hinzu, hat in diesem Jahr aber die Chance sich wieder dort zu etablieren. Ich finde, wir haben einen guten Bundestrainer und sind offensiv hervorragend besetzt. In der Defensive und im Tor sieht es eher mau aus. Trotzdem blicke ich aus deutscher Sicht optimistisch auf die WM. Die Chancen auf eine erfolgreiche Endrunde sind auf jeden Fall besser als bei den vergangenen Turnieren.