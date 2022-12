Beim Gastspiel 2016 in Worms war FCA-Kapitän Marcel Carl (mitte) auch schon dabei. Walldorf gewann damals 1:0. – Foto: Claus-Walter Dinger

Das Polster ausbauen Regionalliga Südwest +++ Das will der FC-Astoria Walldorf am Samstag in Worms

In den vergangenen Jahren musste der FC-Astoria Walldorf häufig zur Aufholjagd in der Rückrunde ansetzen, um die Fußball-Regionalliga zu halten. Diese Saison gestaltet sich die Ausgangslage um einiges positiver – sechs Punkte beträgt aktuell der Vorsprung auf die gefährdeten Ränge. "Mit einem Sieg am Samstag wollen wir dieses Polster auf die Teams hinter uns weiter vergrößern", sagt FCA-Trainer Matthias Born. Die Aufgabe beim VfR Wormatia Worms (Anpfiff, 14 Uhr) ist jedenfalls lösbar.