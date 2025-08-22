Das Pokalspiel aus Mennrather Fansicht

Es war ein Pokalabend aus dem Bilderbuch – zumindest was die Rahmenbedingungen anging. Rund 1000 Auswärtsfans des MSV Duisburg sorgten mit noch mal ähnlich so vielen Heimfans für eine würdige Kulisse im Grenzlandstadion. Dazu bestes Fußballwetter, 24 Grad, gute Bratwurst und Bier. Und ein Underdog, der sich mit Leidenschaft gegen die Niederlage gegen die Profis stemmte. Da geriet das letztlich erwartbar klare Ergebnis im Erstrundenspiel des Niederrheinpokals von Victoria Mennrath gegen Duisburg (0:7) in den Hintergrund. Wie es die Fans erlebt haben.

Auf der Tribüne des Grenzlandstadions hat sich zumindest gefühlt das gesamte Dorf Mennrath (unter 1000 Einwohnern) hinter der ersten Herren-Mannschaft versammelt. Mit dabei auch zwei ganz alteingesessene Mennrather. Heinz Kempers gehört seit beinahe 70 Jahren dem Verein an, spielte zwischen 1957 und 1973 selbst aktiv in den verschiedenen Herren-Mannschaften der Victoria. Er ist mit seinem Bruder Bernard Kempers da.

„Du musst lange das 0:0 halten, dann kriegst du vielleicht eine Chance. Besser als ein 0:8, also 0:3 oder 0:4 wäre klasse“, wünscht sich Heinz Kempers vor dem Spiel vom Endergebnis aus Sicht seiner Mannschaft. Warum besser als 0:8? Das letzte große Pokalduell vor drei Jahren, ebenfalls gegen den MSV Duisburg, ging genau mit diesem Resultat zu Ende.

Auch Bernard Kempers hofft auf ein 0:4, 0:5 oder 1:5, rechnet wie sein Bruder aber damit, dass der weitläufige Rasenplatz eher den Profis entgegenkomme. „Gegen Essen war es noch spannender“, sagt er über das Pokalduell von 2018, bei dem er mit Bruder Heinz auch bereits zuschaute. Denn damals verlor Mennrath gegen Rot-Weiss Essen in der Mennrather Kull nur mit 0:1.

In der Kull wäre auch die Atmosphäre wegen der Beengtheit des Naturstadions mit Kunstrasenplatz noch ein bisschen schöner, sind sich viele Mennrather sicher. Doch mehr Platz bietet natürlich das Grenzlandstadion. So kann am Mittwochabend auch problemlos ein Mann im mittleren Alter mit Duisburg-Trikot neben einem etwas jüngeren Mann im Mennrath-Trikot sitzen.

„Wir sind eine Duisburg-Mennrath-Clique und dachten, wir gehen zusammen aus der Nachbarschaft zum Spiel“, sagt der Ältere der beiden, Johannes Hümbs. Er ist gebürtiger Duisburger, wohnt aber schon lange in Mönchengladbach. „Wenn es ein anderer Gegner wäre als Duisburg, dann wäre ich für Mennrath“, sagt Hümbs. Doch heute könne er nur für seinen Heimatverein sein.

"Das Dorf brennt"

Sein Nebenmann ist der Freund seiner Tochter: „Das entscheidet sich heute im Elfmeterschießen“, sagt Marius Schrammen mit Augenzwinkern. „Das Dorf brennt, da ist Euphorie, wir müssen uns ins Elfmeterschießen retten“, betont er. Und auch Hümbs gibt zu, dass er in diesem Falle wohl doch für Mennrath wäre.

Mennrath kratzt und beißt im Spiel gegen Duisburg, muss aber schnell der besseren Fitness, aber vor allem der höheren spielerischen Klasse der Drittliga-Spieler Tribut zollen. Zur Halbzeit steht es bereits 4:0 für Duisburg, Die Heimfans hoffen noch auf einen Treffer für den Landesligisten. „Ich rechne mit einem stabilen 9:1, aber der Treffer wird schwer, denn Duisburg ist nach dem Aufstieg besser“, sagt Silas (21 Jahre). Und der neunjährige Juliano tippt auf ein 8:2. Beide hoffen auf einen Treffer von Mennrath-Stürmer Johannes Minkiti, der in der ersten Halbzeit sein Können aufblitzen lässt, als er bei einem Lauf auf dem linken Flügel zwei Duisburger Verteidiger stehen lässt.

Auch wenn es nach dem Schlusspfiff 0:7 steht und Mennrath weit vom eigenen Ehrentreffer entfernt war, bekommt die Mannschaft vom Publikum respektvollen Applaus. „Enttäuscht sind wir nicht, es war immerhin ein Gegentreffer weniger als beim letzten Mal. Die Duisburger waren tolle Gäste“, lobt der Mennrath-Fan Max Beuscher.

Auch Mennrath-Trainer Marc Trostel ist nicht unzufrieden: „Ich hab mir das Ergebnis noch schlimmer vorgestellt“, sagt er und erklärt weiter: „So schön es für den Verein auch war, ins Grenzlandstadion umzuziehen und ein paar mehr Zuschauer zu haben, umso schwieriger wurde es auch für uns als Mannschaft, die hier schwieriger zu verteidigenden Räume über die 90 Minuten zuzukriegen“, analysiert Trostel. Am Ende habe seiner Mannschaft auch die Luft gefehlt, dazu hätte er sich etwas mehr offensiven Mut gewünscht.

Auch MSV-Trainer Dietmar Hirsch ist von der Pokal-Atmosphäre in Rheydt beeindruckt und ist etwas erleichtert: „Letztes Jahr hat uns ein Landesligist mehr Probleme gemacht, da haben wir erst in der 45. Minute das 1:0 erzählt. Heute war das Spiel zur Halbzeit schon entschieden, deshalb bin ich zufrieden.“ Für die nächste Runde hat er bereits einen Wunschgegner: „Den ASV Süchteln, denn das ist mein Heimatverein.“