Das Pokalfinale ist eine klare Sache für den SV Eilendorf

Der Fußball-Landesligist schlägt den Ligarivalen Eintracht Verlautenheide im Finale des Kreislokals mit 4:1.

Das war deutlich. Mit einem 4:1-Sieg im Nachbarschaftsduell über Eintracht Verlautenheide wurde Fußball-Landesligist SV Eilendorf am Sonntag Kreispokalsieger. Die von Jasmin Muhovic gecoachten Eilendorfer verteidigten damit den 2024 gewonnenen Titel.

Flotter Beginn bei 33 Grad

33 Wärmegrade im Stadion der DJK FV Haaren ließen eher die Annahme auf ein lahmes Fußballspiel zu. Weit gefehlt. Drei Tore in den ersten 22 Minuten der Partie unterstrichen die gute Qualität dieses Pokalfights. Schon in der 5. Spielminute jagte Eilendorfs Said Tchacoura einen Schuss ins Winkelkreuz. Doch der aufmerksame Eintracht-Keeper Manuel Spors fischte die Kugel noch aus dem Dreieck. Beide Mannschaften verzichteten auf einige Stammspieler. Dennoch ging es munter weiter auf dem Haarener Kunstrasen.

Mit dem ersten Angriff auf das Eilendorfer Tor gelang Eintracht durch Semih Öpöz das 1:0 (9.). Ein sehr schnell vorgetragener Konter und ein sauberer Abschluss sorgten für die Führung. So hätte es für Verlautenheides Coach Dennis Buchholz gerne weitergehen dürfen. Doch Eilendorf reagierte: Tim Beckers setzte eine Maßflanke von Tchacoura in die Maschen. Und dann kam der Moment von Kian Soleimankhani. Ein 30-Meter-Schuss „aus dem Nichts“ landete wie an der Schnur gezogen zum 2:1 (22.) im Tor. Eintracht-Keeper Spors war machtlos. Das Eilendorfer Publikum unter den 350 Zuschauern feierte begeistert.

In der 34. Minute verpasste SVE-Stürmer Beckers nur knapp das 3:1. Drei Minuten später zog er aus ähnlicher Distanz ab und erhöhte auf 3:1 (37.). Der SVE überzeugte auch mit kleinen Zaubereien in spielerischer Hinsicht. Doch in der Folge stand sich Eilendorf mehrfach selbst im Wege. Kurz nach dem Seitenwechsel verpasste Madiou Diallo ein weiteres Tor für den SVE. Auch Justus Schulte und Tim Beckers (55./64.) ließen gute Möglichkeiten zur endgültigen Entscheidung liegen.

Etwas gefährlicher wurde in der Schlussphase die Eintracht. Mit Hereinnahme von André Hemforth lag der zweite Treffer für die Mannen von Dennis Buchholz in der Luft. Hoffnungen dieser Art verpufften spätestens in der 90. Minute. Der SV Eilendorf baute einen cleveren Konter auf, den Kokou Azanledji mit dem 4:1 per Flachschuss abschloss. Buchholz, der sich den Pokalsieg nach dem verlorenen Rennen um den Aufstieg gewünscht hatte, wirkte nach der Niederlage gefasst. „Bei uns braucht heute gar keiner irgendwie enttäuscht zu sein“, richtete er einen Trost an seine Jungs. „Wenn einmal wie bei uns die Bremse drin ist, dann kann man sie nur schwer lösen“, bemerkte der Coach.

Siegertrainer Jasmin Muhovic strahlte übers ganze Gesicht: „Natürlich bin ich heute mehr als zufrieden. Vor allem in der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft ganz toll gespielt“, lobte er. „Die sauberen Abschlüsse bei uns haben mir ebenfalls sehr gefallen.“ Aus den Händen des Fußball-Kreisvorsitzenden Bernd Mommertz und von Kreisspielleiter Dominick Scholl nahmen die Eilendorfer den Pokal entgegen.

Kohlscheid schlägt Raspo

Im Spiel um Platz drei behielt Bezirksligist BC Kohlscheid mit einem 4:2-Erfolg über den Landesligisten Rasensport Brand die Oberhand. Eine schnelle KBC-Führung durch Felix Schäfer (14.) und Jeremy Labas (20.) glichen die Brander durch Delany Arigbe und ein Kohlscheider Eigentor (63./69.) noch aus. Dann kam die kalte Dusche für Raspo, als der KBC durch Marvin Kerkhoff (82./89.) den Sieg herausschoss. Brands Trainer Daniel Formberg meinte: „Was wir uns vorne erarbeitet hatten, haben wir mit dem Hintern wieder umgeworfen. Wir sind ausgekontert worden“, sagte der enttäuschte Coach. „Das war ganz schön hart heute“, meinte Kohlscheids scheidender Trainer Andreas Puzicha nach dem Spiel in der Mittagshitze. „Meine Männer sind noch zu schlapp, um das eine oder andere Bierchen zu trinken.“

