Das plant Wetzlars Ex-Schiedsrichter-Chef Moritz Mohr
Teaser KREIS WETZLAR: +++ Im Sommer 2025 erst die Entlassung, im Herbst dann eine Verhandlung und nun? Wetzlars früherer Schiedsrichter-Chef Moritz Mohr äußert sich per Stellungnahme durchaus deutlich +++
Wetzlar. Im Sommer 2025 war Moritz Mohr als Kreisschiedsrichterobmann der Fußballer in Wetzlar vom Hessischen Fußball-Verband entlassen worden. Der HFV warf Mohr zum einen unerlaubtes Sponsoring und zum anderen den Betrug bei einem Leistungstest vor. Schon kurz nach der Entscheidung hatte er angekündigt, zusammen mit dem namhaften Sportrechtsanwalt Paul Lambertz in Berufung gehen zu wollen.