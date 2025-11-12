1-2-4-8-: So lautet das vom Hessischen Fußball-Verband bevorzugte Ligamodell für den künftigen Spielbetrieb von der Hessen- bis zur Gruppenliga, das v. l. Matthias Schmelz (Verbandsfußballwart), Hartmut Schwöbel (Stellvertretender Verbandsfußballwart) und Dirk Vereeken (Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung) an diesem Montag in Grünberg vorstellen. © André Besler

Das plant der Hessische Fußball-Verband mit der Ligareform Teaser HFV: +++ Eine neue Liga, maximal drei Absteiger pro Klasse und einheitlich 16 Teams je Staffel – das sind nur einige der Reformpläne des HFV. Sechs Fragen und Antworten zum Stand der Dinge +++

Grünberg. „Spielklassenstrukturreform“ – so heißt das Wortungetüm, mit dem auch für alle heimischen Fußballvereine tiefgreifende Veränderungen im Spielbetrieb einhergehen könnten. In Person von Verbandsfußballwart Matthias Schmelz hat der Hessische-Fußball-Verband (HFV), der die Reform vorantreibt, am Montagabend in der Sportschule Grünberg gegenüber Medienvertretern die wichtigsten Ergebnisse seiner bisherigen Arbeit vorgestellt. Erstmals wurden dabei auch konkrete Pläne für ein neues Ligamodell von der Hessenliga abwärts präsentiert. Dieses sieht die Schaffung einer neuen Spielklasse zwischen der Hessen- und den bisherigen Verbandsligen vor. Diese Redaktion fasst den aktuellen Stand der Reformpläne in sechs Fragen und Antworten zusammen.