Das plant der FC Monheim gegen Meerbusch

Der 1. FC Monheim trifft auf einen Gegner, der gut aus den Startlöchern gekommen ist. – Foto: Michael Schnieders

Nur zehn Punkte trennen den sechsten und 16. Tabellenplatz der Oberliga am 21. Spieltag. Bereits wenige gute Partien genügen, um einen großen tabellarischen Sprung hinzulegen. Deshalb ist es für viele Vereine, gerade solche, die um den Klassenerhalt kämpfen, wichtig, in Spielen gegen die direkte Konkurrenz zu punkten. Dies gelang dem 1. FC Monheim am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Kleve (2:0). Eine Leistung, die den Monheimern jetzt Rückenwind geben kann, um den Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter auszubauen.

„Das ist ja schon verrückt, wie eng die Liga ist. Eine Serie ist immer gut, aber ich glaube, dass die jetzt noch wertvoller sein kann, weil du dich dadurch mit einem Polster ausstatten kannst“, sagt FCM-Trainer Dennis Ruess. Nachdem die erste Partie seiner Mannschaft nach der Winterpause nicht ganz nach Plan verlaufen war, konnte man am darauffolgenden Spieltag mit einer starken Leistung einen Punkt gegen Schonnebeck mitnehmen (2:2). Jetzt kommt nach dem Sieg gegen Kleve mit dem TSV Meerbusch (Sonntag, 15 Uhr) ein Gegner, der diesen Rückenwind aber ebenfalls mitbringt.

Lauf hat den Gegner nach oben geschossen

Der TSV konnte alle drei Partien in diesem Jahr für sich entscheiden, am ersten Spieltag nach der Winterpause gewann er mit 1:0 gegen den VfB Homberg, anschließend mit 1:0 gegen die Holzheimer SG, und jüngst siegte er mit 2:1 gegen die Gäste aus Frintrop. „Wenn du so einen Lauf hast, dann katapultierst du dich in Zonen, in denen du dich ein paar Sorgen entledigen kannst“, sagt Ruess.

Meerbusch weiß der FCM-Trainer gut einzuschätzen: „Es ist immer ein gefährlicher Gegner, der auf uns zukommt. Auch die Breite funktioniert in der Mannschaft. Die wird eine gute Portion Selbstbewusstsein mitbringen“, sagt er zur Form des TSV. „Spiele gegen Meerbusch sind immer anspruchsvoll.“

An das Hinspiel erinnert man sich auf Monheimer Seite noch gut: Nach einer starken ersten Hälfte, in der man sich nicht vollends belohnte, blieb am Ende ein 1:1 stehen, das den Beginn einer Phase des FCM einleitete, die man jetzt vermeiden möchte. „Damals sind wir dann ergebnistechnisch ein bisschen in eine erfolglose Serie geraten. Das wird uns dieses Mal nicht passieren – davon bin ich überzeugt, wenn wir unsere Dinge einfach zusammenbringen“, sagt Ruess.

Der FCM steht nach der soliden Wintervorbereitung jetzt an einem anderen Punkt als noch im September, nach dem großen Umbruch zum Saisonstart. Die Monheimer bewiesen in den vergangenen Monaten, dass sie auch gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel mithalten können. So spielte der FCM 2:2 in St. Tönis, nachdem er bereits in einen 0:2-Rückstand geraten war. Auch in Ratingen nahm er nach einem Rückstand durch ein 3:3 am Ende einen Punkt mit, wie auch zuletzt beim 2:2 gegen Schonnebeck. Lediglich gegen Hilden konnte man keine Punkte mitnehmen. Dass die Rheinstädter Stärke zeigen können, ist aber bereits bekannt.

Monheim muss "funktionieren"

Ruess benennt klar, worauf es ankommen wird, um gegen Meerbusch zu punkten: „Es braucht einfach, dass wir funktionieren. Dass wir die Themen, die wir können, auch abspulen: hohe Intensität, klare, strukturierte Gemeinsamkeit gegen und im Ball. Wenn wir über diese Basics ins Spiel kommen, können wir den Rhythmus bestimmen. Aber mit jedem Spiel müssen wir uns das ab dem Anpfiff neu erarbeiten.“

Sollte der FCM drei Punkte aus der Heimpartie gegen Meerbusch mitnehmen, wäre es laut Ruess auch für die Monheimer eine solide Zwischen-Ausbeute: „Wenn wir das Spiel für uns entscheiden, sind es auch sieben Punkte aus vier Spielen – wie in der Hinrunde.“ Damit könne man sich dem Ziel Klassenerhalt ein weiteres Stück annähern. Einen Dämpfer muss der FCM aber bereits vorher hinnehmen: Louis Polakowicz fällt mit einer Schulterverletzung langfristig aus.