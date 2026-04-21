Das Phantom vom Mount Queck

In der 92. Minute brüllte der Stadionsprecher auf dem Mount Queck vollkommen elektrisiert: Tooooooooooooooorrrrrrrrrrrr für unseren SV Rot-Weiß…. Und von den Rängen donnerte es mit gefühlten 150 Dezibel ohrenbetäubend zurück: QUECKENBERG!!!!!! Man hätte meinen können, die Kerle von der Madbach haben gerade in einem grandiosen Showdown gegen Real Madrid die Champions League gewonnen. Doch lassen wir uns für die Auflösung dieses Mysteriums noch etwas Zeit und gehen chronologisch vor.

Am letzten Fußballsonntag reiste mit den Bonner Kickers eine zu Saisonbeginn komplett aus dem Boden gestampfte Multi-Kulti-Wundertruppe an. Wahrscheinlich hat der Großneffe eines Ölscheichs sein Taschengeldkonto geplündert und eine mittelschwere Armada an Kreisligaprofis auf die Beine gestellt und dieses ohnehin schon saustarke Team in der Winterpause nochmal in allen Bereichen extrem verstärkt. Anders ist es kaum zu erklären, dass der Kreisliganeuling eine Woche zuvor TuRa Oberdrees II mit 8:1 gehörig den A… versohlt hatte. Dieses Starensemble gastierte nun auf dem Fußballtempelberg und wollte auch hier mit Hacke, Spitze, eins, zwei, drei so schnell wie möglich für klare Verhältnisse sorgen. Als es dann nach acht Minuten bereits 0:2 stand, fühlten sich die Gäste nicht nur auf der Siegerstraße, sondern gar in Lichtgeschwindigkeit auf der Überholspur. Doch Leifers Beelzebuben mutierten jetzt zu Fußballfurien. In der Hölle geboren und auf dem Mount Queck gelandet, trieben sie nun ihr Unwesen und sahen ihre Hauptaufgabe darin, den Gegnern den Spaß am Fußballspielen zu nehmen. Und das gelang den Madbachtitanen mit zunehmender Spieldauer immer besser, ohne dabei jedoch die Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten. Zwar kickten die Millionarios weiterhin eindrucksvoll fürs Auge. Doch die rot-weißen Tagelöhner arbeiteten mit dem viel größeren Herzen. Mit Feuereifer und auch mal dem einen oder anderen Trikotzupfer, mit ekelhaft-fiesem Tackling und mit penetranter Manndeckung bis aufs berühmte Scheißhaus standen sie ihrem Gegenüber auf den Füßen, sodass recht bald das erfolgreiche, leichtfüßige Tikki-Takka einer mittelschweren Fußballlähmung weichen musste. Trotzdem sah man bei jeder Ballannahme, bei jeder Körpertäuschung, bei jedem Spielzug und jedem Abschluss, wenn er denn mal gelang, dass da Zauberkünstler am Ball waren, die ihr Handwerk exzellent verstanden. Das muss und das möchte man im rot-weißen Lager seinen Gegnern respektvoll zugestehen. Doch die glühend heißen Defensivungeheuer ließen bis zum Pausenpfiff nur ein weiteres Gegentor zu (33.), sodass der Halbzeitstand mit 0:3 aus Sicht der Einheimischen wie ein kleiner Fußballorgasmus gefeiert wurde!