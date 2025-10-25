Das Phänomen aus der Vulkaneifel

Als Tabellenvorletzter war die SG Laufeld/Buchholz in der vergangenen Saison aus der Bezirksliga abgestiegen. Nach elf Spielen in der Kreisliga A9 stehen die Vulkaneifeler nun auf Platz zwei. „Entscheidend war, dass wir die Mannschaft fast komplett halten konnten und eine super Sommervorbereitung hatten. Dass wir nach elf Spielen so weit oben stehen, davon konnte niemand ausgehen. Uns gelingt es, in nahezu jedem Spiel 100 Prozent zu geben“, führt Trainer Oleg Tintor Gründe für die starke Saison an.
Vor der jüngsten 2:3-Niederlage beim SV Dörbach hatte es fünf Siege am Stück gegeben. „Der Sieg von Dörbach ist verdient, weil wir trotz Überzahl zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht haben“, sagte der 44-Jährige rückblickend. Insgesamt aber passt vieles. „Die Jungs verstehen immer mehr, dass sie in jedem Spiel Vollgas geben und vor allem effektiver gegen den Ball arbeiten müssen. Die Defensive hat sich stabilisiert, wir haben deutlich weniger Gegentore kassiert“, erklärt der Trainer.