Das Phänomen aus der Vulkaneifel

Als Tabellenvorletzter war die SG Laufeld/Buchholz in der vergangenen Saison aus der Bezirksliga abgestiegen. Nach elf Spielen in der Kreisliga A9 stehen die Vulkaneifeler nun auf Platz zwei. „Entscheidend war, dass wir die Mannschaft fast komplett halten konnten und eine super Sommervorbereitung hatten. Dass wir nach elf Spielen so weit oben stehen, davon konnte niemand ausgehen. Uns gelingt es, in nahezu jedem Spiel 100 Prozent zu geben“, führt Trainer Oleg Tintor Gründe für die starke Saison an.