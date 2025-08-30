Das OL-Topspiel im ausführlichen Liveticker: Lippstadt vs. Türkspor

In der Liebelt-Arena ist Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund zu Gast.
FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker.
Zum Liveticker:
SV Lippstadt 08 – Türkspor Dortmund
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, David Dören, Nico Jan Böll, Max Kamann, Iker Luis Kohl, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina, Amed Öncel, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir, Sezer Toy, Bernad Gllogjani - Trainer: Maximilian Borchmann