Allgemeines
Das OL-Topspiel im ausführlichen Liveticker: Lippstadt vs. Türkspor

Oberliga-Spitzenreiter SV Lippstadt 08 ist bereits am Samstagabend im Einsatz.

In der Liebelt-Arena ist Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund zu Gast.

FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker.

SV Lippstadt 08 – Türkspor Dortmund
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, David Dören, Nico Jan Böll, Max Kamann, Iker Luis Kohl, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina, Amed Öncel, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir, Sezer Toy, Bernad Gllogjani - Trainer: Maximilian Borchmann

