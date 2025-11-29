Das OL-Topspiel im ausführlichen Liveticker: ASC empfängt Wattenscheid

Am Freitagabend hat der SV Lippstadt 08 im Aufstiegskampf zur Regionalliga West vorgelegt und den TSV Victoria Clarholz nach einem frühen Rückstand noch souverän mit 4:1 besiegt.

Am Samstagnachmittag erwartet der ASC 09 Dortmund den ungeschlagenen Tabellenführer SG Wattenscheid 09. Die Aplerbecker benötigen einen Dreier, um oben dranzubleiben. Die Gäste von der Lohrheide könnten mit einem Auswärtssieg den Konkurrenten auf satte zwölf Punkte distanzieren.

Im ausführlichen Liveticker berichtet das Medienteam der SG vom Spitzenspiel auf FuPa.