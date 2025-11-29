Das OL-Topspiel im ausführlichen Liveticker: ASC empfängt Wattenscheid

Am Freitagabend hat der SV Lippstadt 08 im Aufstiegskampf zur Regionalliga West vorgelegt und den TSV Victoria Clarholz nach einem frühen Rückstand noch souverän mit 4:1 besiegt.
Am Samstagnachmittag erwartet der ASC 09 Dortmund den ungeschlagenen Tabellenführer SG Wattenscheid 09. Die Aplerbecker benötigen einen Dreier, um oben dranzubleiben. Die Gäste von der Lohrheide könnten mit einem Auswärtssieg den Konkurrenten auf satte zwölf Punkte distanzieren.
Im ausführlichen Liveticker berichtet das Medienteam der SG vom Spitzenspiel auf FuPa.
Zum Liveticker:
ASC 09 Dortmund – SG Wattenscheid 09
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin, Justus Zimmermann, Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
SV Lippstadt 08 – Victoria Clarholz 4:1
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Max Kamann, Fabian Brosowski (75. Kiyan Sadeghi), Lukas Wulf, Cinar Sansar, Maximilian Franke, Fatih Ufuk (85. Ben Tautges), Simon Kötter (61. Iker Luis Kohl), Gentrit Muja (61. Nico Jan Böll), Nico Alexander Tübing (85. Seungyoung Lee) - Trainer: Felix Bechtold
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Steffen Brück (75. Jonas Ströker), Markus Baum, Janis Büscher (60. Julius Max Wiedemann), Sinan Aygün (85. Leon van der Veen), Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz (56. Julian Linnemann), Arian Papenfort, Rene Michen (81. Marco Pollmann), Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Lars Bramkamp
Zuschauer: 520
Tore: 0:1 Rene Michen (17.), 1:1 Nico Alexander Tübing (38.), 2:1 Simon Kötter (40.), 3:1 Nico Alexander Tübing (47.), 4:1 Nico Alexander Tübing (60.)