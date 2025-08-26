Das Odenwälder Derby in der A-Liga

Bergstraße. Zufrieden sind beide Trainer mit den Leistungen ihrer Teams am jüngsten Spieltag der A-Liga gewesen: Oliver Zeug mit seiner SG Hammelbach/Scharbach und Thorsten Bartmann mit seinem SV/BSC Mörlenbach. Das Ergebnis hat aber nur für die SG gestimmt (4:1 gegen die TSV Auerbach II).

Am Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es nun zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Odenwälder Vereine in Hammelbach, ein Nachholspiel vom zweiten Spieltag. Zeug spricht davon, dass der Sieg gegen Auerbach wichtig war, um nach der Auftaktniederlage in Gadernheim in die Spur zurückzufinden: „Ein paar Dinge haben schon ganz gut funktioniert“, so der Coach.

Mit Mörlenbach als junge, dynamische Mannschaft stelle sich nun aber ein anderes Kaliber vor: „Wir werden uns weiter steigern müssen und weiterhin achtsam bleiben. Die beiden ersten Spiele haben gezeigt, dass die A-Liga eine stark besetzte Klasse ist“, sagt Zeug, der weiter auf Denni Glesmann und Nicolas Emig verzichten muss. Auch Florian Rixecker steht am Mittwoch nicht zur Verfügung.

Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann trauert der 0:2-Niederlage in Aschbach etwas nach: „Chancen waren da.“ Deshalb will er nun in Hammelbach etwas holen, „damit sich die Mannschaft für die guten Leistungen der letzten Spiele auch wieder mal belohnen kann“. Defensivmann Michael Walter stößt wieder zum Kader dazu.

Den Remis-Fluch will Trainer Uwe Engert mit seiner TG Jahn Trösel endlich beenden. „Es wird Zeit, dass wir uns wieder mit einem Sieg belohnen“, fordert er vor dem Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den SC Rodau. Der Gegner sei allerdings ein gut eingespieltes Team mit erfahrenen Spielern, die sich gerade auswärts auf Konter verstehen. Engert: „Die wollen auch bei uns etwas mitnehmen. Da ist Vorsicht geboten.“ Er kann auf den Kader bauen, der bereits gegen Aschbach, Hambach und zuletzt in Hofheim zumindest nicht enttäuscht hat.