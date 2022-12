Die Großberger Mannschaft kam im bisherigen Saisonverlauf aus dem Jubeln nicht mehr heraus. – Foto: Michael Brandl

Das Nonplusultra der Kreisklasse: Großberg forciert Wiederaufstieg Übungsleiter Christoph Gieler geht im Normalfall in eine weitere Saison mit den „Bergler Buam“ – dann wieder in der Kreisliga?

Inmitten der Saison 2016/17 übernahm Christoph Gieler das Traineramt beim Regensburger Kreisklassisten TSV Großberg, seinem Heimatverein. Seitdem ist der inzwischen 36-Jährige als Cheftrainer für die Geschicke der ersten Mannschaft verantwortlich. Als Meister führte Gieler die „Bergler Buam“ im Frühjahr 2019 in die Kreisliga. Am Ende der Corona-Abbruch-Saison 2019/21 stand in der Kreisliga 2 der direkte Klassenerhalt. Anschließend wechselte man die Liga, versuchte sein Glück in der Kreisliga 1, in der Großberg unter anderem von 2008 bis 2016 daheim war. Nach einer Spielrunde mit vielen Ausfällen konnte der Abstieg in die Kreisklasse 1 nicht vermieden werden. Gegenwärtig läuft es sportlich aber großartig...

„Ich habe lange überlegt, ob ich weitermachen soll. Die Mannschaft hat sich für mich ausgesprochen. Wir hatten nur einen einzigen Abgang nach dem Abstieg zu vermelden. Deshalb habe ich weitergemacht“, erklärt Christoph Gieler, der viele Jahre als DFB-Stützpunkttrainer aktiv war. Seine Entscheidung hat Gieler nicht bereuen müssen. Die „Bergler Buam“ kamen super in die Saison. In der Vorrunde mussten sie nur eine Niederlage hinnehmen. Ansonsten sicherte sich die Mannschaft elf Siege und ein Remis. In der Rückrunde ließ die Gieler-Elf fünf weitere Dreier bei 14:3 Treffern folgen. Mit starken 49 Punkten (16/1/1) nach 18 Spieltagen führt der TSV das Klassement zur Winterpause mit neun Punkten Vorsprung auf den Zweiten von der SG Oberndorf/Matting souverän an. Man stellt sowohl die mit Abstand stärkste Offensive als auch die sicherste Defensive. Das Torverhältnis von 59:10 kann sich wahrlich sehen lassen.



Noch ist Christoph Gieler mit seinem Heimatverein aber nicht am Ziel angelangt. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir natürlich hoch zufrieden. Im Sommer gaben wir als Zielvorgabe nach dem bitteren Abstieg aus, im oberen Drittel mitzumischen. Dass es gleich so gut laufen würde, war nicht vorauszuahnen. In der Restrückrunde erwarten uns noch einige harte Brocken, die es mit vereinten Kräften aus dem Weg zu räumen gilt“, fordert Gieler, der weiß: „Jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden. Es gibt durchaus Fälle, in denen Mannschaften ihren Vorsprung noch verspielt haben.“ Allerdings glaubt der Coach fest an sein Team. „Wir sind gut aufgestellt, können sowohl auf Spieler aus der Zweiten als auch auf Nachwuchstalente der starken A-Jugend zurückgreifen, wenn Not am Mann herrscht.“



Die engagierte Jugendarbeit zahlt sich aus beim TSV. „Unsere A-Jugendlichen wie Sven Raschof, Lysander Jung oder Maximilian Lindner mussten wir bereits einige Male ins kalte Wasser schmeißen, als die Personalnot groß war. Und sie haben sich echt gut geschlagen. Wir freuen uns, dass im Sommer wieder einige Talente nachrücken werden.“ Die Nachwuchskicker wurden in der Sommervorbereitung übrigens schon voll integriert, durften mittrainieren, als die Jugend noch nicht im Trainingsbetrieb war. „Als wir die Jungs dann gebraucht haben, gab es keine Anpassungsschwierigkeiten. Alle wurden sofort gut aufgenommen und integriert.“





Schätzt Mannschaft und Umfeld beim TSV: Trainer Christopher Gieler. – Foto: Moritz Gessner





Furios war der Start mit elf Siegen in Folge. „Ich wusste, dass wir in der Liga eine gute Rolle spielen können, aber wir fanden schon extrem gut in die Saison. Gegen Harting und gegen Pfatter gelang uns in der Nachspielzeit jeweils noch der Siegtreffer. Auch das verlieh uns nochmals den nötigen Schwung.“ Am zwölften Spieltag gegen Sarching kassierte der TSV die erste Niederlage, dann folgte zum Vorrundenausklang ein Remis gegen den Rangzweiten Oberndorf/Matting.



Nicht nur auf die Spieler, sondern auch auf den sportlichen Leiter Franz Knittl (41) oder auf Co-Trainer Mathias Polster (25) hält Gieler große Stücke. Christian Petrik und dessen Co-Spielertrainer Tobias Meyer kümmern sich um die Geschicke der Zweiten, die in der A-Klasse 2 mit 23 Punkten (7/2/6) auf dem vierten Rang überwintern. „Wir trainieren an denselben Tagen parallel, machen vieles gemeinsam. Mit unserer Spielerdecke aus Erster, Zweiter und A-Jugend sind wir bestens aufgestellt und können flexibel agieren.“



In der Saison 2023/24 möchte der TSV Großberg wieder in der Kreisliga mitkicken. Im Normalfall bleibt Christoph Gieler weiterhin als Cheftrainer mit an Bord. Im Sommer hatte Gieler einige Anfragen vorliegen, diese aber ausgeschlagen. „Die Liga ist für mich zweitrangig. Für mich ist wichtig, dass die Mannschaft beisammenbleibt, dass man gemeinsam für Erfolge kämpft, dass das Drumherum und die Stimmung passen.“ Aktuell hat der Ur-Bergler Bua bei seinem Heimatverein, dem TSV Großberg, alles, auf was er Wert legt. Somit dürfte ein Wechsel vom Tisch sein und der TSV im Juli wieder in der Kreisliga an den Start gehen.