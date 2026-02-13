Das nimmt der SV Schlebusch aus den Testspielen mit

Den Auftakt machte der Test beim ambitionierten Verbandsligisten FC Hürth. Dabei konnte der SVS mit einem 3:1 gleich ein Ausrufezeichen setzen. Gegen einen körperlich robusten und spielstarken Gegner präsentierte sich die Dietz-Elf diszipliniert, zielstrebig und spielfreudig. Vor allem im Umschaltspiel zeigte sich Schlebusch wie vom Trainer gewünscht effektiv und nutzte seine Chancen konsequent aus, was mit Blick auf eine häufig unzureichende Chancenverwertung ein positives Signal gedeutet werden darf. Der Sieg gegen den klassenhöheren Kontrahenten war somit unter dem Strich nicht nur ein gutes Ergebnis für die Statistik, sondern auch ein Signal, dass die Mannschaft körperlich und taktisch auf einem guten Weg zum aktuellen Zeitpunkt der Vorbereitung ist.

Nur drei Tage später folgte auf heimischer Anlage ein 5:1 gegen die U19 von TuS BW Königsdorf. Die Partie war spielerisch geprägt, der SVS dominierte Ball und Gegner weitgehend. Besonders im Spiel nach vorne wirkte das Team variabel und durchschlagskräftig. Tempo, Laufbereitschaft und saubere Kombinationen sorgten früh für klare Verhältnisse. Insbesondere die jungen und neuen Spieler konnten sich in dieser Partie empfehlen und bekamen viel Spielzeit.

24 Stunden danach stand mit dem Gastspiel beim SSV Jan Wellem 05 die dritte Partie binnen weniger Tage an. Beim 2:3 musste sich der SVS knapp geschlagen geben. In einer offenen Begegnung fehlte in einzelnen Momenten die letzte defensive Konsequenz. Dietz ließ zwar zahlreiche Spieler der Stammformation der Hinrunde ran, wird die Partie aufgrund der harten Belastung mit vielen Tests hintereinander jedoch vermutlich nicht überbewerten.

Der SVS-Trainer nutzte die enge Taktung der Spiele bewusst, um nahezu allen Akteuren im Kader Einsatzzeiten zu geben. Auch die fünf Zugänge wurden intensiv eingebunden. Die Hauptziele des straffen Programms waren es, Belastung zu steuern, personelle Erkenntnisse für mögliche Startelf-Einsätze in der Rückrunde zu gewinnen und unterschiedliche Konstellationen unter Belastungsbedingungen zu testen. Mit Blick auf die gewonnenen Informationen und den überwiegend positiven Ergebnissen kann das Schlebuscher Trainerteam grundsätzlich zufrieden auf die Testspiel-Trilogie zurückblicken.

Mit Blick auf den Rückrundenstart am Sonntag, 1. März, gegen Lindenthal-Hohenlind geht die Vorbereitung nun in ihre finale Phase. Zuvor beginnt allerdings die fünfte Jahreszeit. Teile der Mannschaft werden am Wochenende am traditionellen Schlebuscher Karnevalszug teilnehmen – eine willkommene Gelegenheit, kurz durchzuatmen und sich mental zu lösen, ehe der Fokus wieder voll auf den sportlich wie psychisch anspruchsvollen Abstiegskampf gerichtet wird.

Ab dem Monatswechsel zählt es dann bei den Schwarz-Gelben. Die intensive Testspielwoche hat gezeigt, dass der SVS über Qualität und Breite verfügt. Nun gilt es, diese Ansätze in der Rückrunde konstant auf den Platz zu bringen.