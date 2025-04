Das Niemandsland bietet 04/19 auch Chancen

Mit dieser Saison in der Oberliga Niederrhein kann Ratingen 04/19 nicht zufrieden sein. Als Tabellen-Achter mit 39 Punkten ist der Rückstand auf Spitzenreiter SpVg. Schonnebeck (57) mit 18 Zählern genauso groß wie auf den ersten Abstiegsplatz, den die Sportfreunde Niederwenigern (21) belegen. Die Ratinger wollten in der erweiterten Spitze mitspielen und befinden sich nun im Niemandsland.

So ist auch das Duell am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellenzweiten SC St. Tönis mehr als nur ein Punktspiel, wenngleich Radojewski zunächst sagt: „Wir können da ganz befreit hinfahren.“ Das bezieht sich auf die eigene Platzierung, wo eben weder nach oben noch nach unten signifikant etwas passieren wird.

Eingedenk der vergangenen Spiele – der 1:2-Niederlage beim VfB 03 Hilden, dem 2:1-Sieg gegen den TSV Meerbusch und der 1:2-Niederlage in Schonnebeck – ergänzt der Trainer: „Wir haben tolle Wochen. Wir können in jedem Spiel sehen: Wo sind wir gut und wo nicht? Wir müssen uns konzentrationstechnisch verbessern, auch in der Ballannahme, und generell cleverer sein. Gegen Hilden haben wir 80 Minuten geführt, bevor wir erst den Ausgleich und dann noch den Siegtreffer kassieren. Gegen Meerbusch muss das Gegentor in der Anfangsphase nicht fallen. Und gerade die zweite Halbzeit in Schonnebeck hat gezeigt, dass wir mit solchen Mannschaften mithalten können. Wir müssen uns mehr konzentrieren und besser zuhören, dann brauchen wir uns auch nicht so oft zu ärgern.“

Mit Top-Teams mitzuhalten oder selber eines zu sein, sind natürlich unterschiedliche Dinge. „Wir sind momentan nicht in der Verfassung oder Aufstellung, dass wir oben stehen können – sonst wären wir nicht Achter. Wir kriegen immer wieder einen Dämpfer, den wir uns letzten Endes selbst zufügen“, findet Radojewski. Hat er eine Erklärung dafür? Der Chefcoach überlegt länger und sagt dann: „Vielleicht ist es am Ende eine Qualitätsfrage. Gewisse Sachen sehe ich bei einigen Spielern nicht, die Fehlerquote ist zu hoch. Da muss ich als Spieler selbstkritischer mit mir sein. Und für mich stellt sich die Frage: Macht es Sinn, weiter darauf zu hoffen, dass es besser wird oder schicke ich andere nach vorne. Und das werde ich tun. Es wird am Sonntag sicher einige Wechsel geben.“

Hadzibajramovic wird starten

Von der Bank hatte Radojewski zuletzt immer wieder Edin Hadzibajramovic und Daniel Gorden Raul gebracht und beide nachher jeweils gelobt. Nun legt sich der 04/19-Coach fest: „Edin wird in St. Tönis beginnen. Er hat es sich verdient. Als junger Spieler ist er vielleicht noch etwas wankelmütig, aber jetzt ist die Zeit, dass er Spiele von Anfang an bekommen muss, damit ich sehen kann: Macht er seine Sache auch dann gut?“. Ob auch Stürmer Raul es in die Startelf schafft, hängt von Radojewskis taktischer Überlegung ab, denn: „Vielleicht bringe ich auch Rinor Rexha und Emre Demircan hinter einer Spitze.“

Der Hintergrund: „Wir wissen, dass St. Tönis vorne richtig, richtig stark besetzt ist“, sagt der Ratinger Trainer, der bei der 0:4-Heimniederlage im Hinspiel noch nicht das Sagen hatte, ebenso wenig beim 2:1-Sieg wenige Tage später auswärts im Achtelfinale des Niederrheinpokals. Sein Plan aber steht für das dritte Duell der Saison: „Ich will St. Tönis hinten attackieren und so beschäftigen, dass ihre eigenen guten Leute nicht so zur Entfaltung kommen.“ Hätte das in Schonnebeck vergangene Woche über 90 statt nur in den zweiten 45 Minuten geklappt, wäre der Abstand von 04/19 zum Spitzenreiter vermutlich kleiner als zum ersten Abstiegsplatz.