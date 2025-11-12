Das „NFV-Tor des Monats Oktober“: Jetzt abstimmen!

Traumtore fallen nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch Woche für Woche im niedersächsischen Amateurfußball! Gemeinsam mit unserem Partner suchen wir jetzt auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal das „NFV-Tor des Monats“ Oktober. Bis einschließlich Montag, den 17. November, können Sie per Kommentar unter dem jeweiligen Video ab sofort für Ihren Favoriten abstimmen!
Folgenden Kandidaten haben es in die Auswahl geschafft:
• Julian Klundt | TSV Dollbergen
• Mick Gudra | VfV Borussia 06 Hildesheim
• Moritz Waldow | TuS Bersenbrück
• Kremtim Berisha | SV Türk Gücü Hildesheim
• Sascha Damm | SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
• Fabian Schmit | SV Adler Messingen
• Ole Eucken | SC BW 94 Papenburg