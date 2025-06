Das „NFV-Tor des Monats“ Mai: Jetzt abstimmen!

Traumtore fallen nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch Woche für Woche im niedersächsischen Amateurfußball! Wir suchen jetzt auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal das „NFV-Tor des Monats“ Mai. Bis einschließlich Dienstag, den 17. Juni, können Sie per Kommentar unter dem jeweiligen Video ab sofort für Ihren Favoriten abstimmen!