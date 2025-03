Das „Neun-Punkte-Spiel“ für 04/19 II

Tobias Krampe, der Sportliche Leiter von Ratingen 04/19 II, macht eine mehr als deutliche Ansage: „Das ist schon kein Sechs-Punkte-Spiel mehr, das ist ein Neun-Punkte-Spiel“, sagt er vor dem Bezirksliga-Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SSV Berghausen – das sagt alles über die Bedeutung aus. Bei einer Niederlage ziehen die Gäste nicht nur an den Blau-Gelben vorbei, es droht ihnen der Sturz in den Tabellenkeller. Im Hinspiel waren sie haushoch unterlegen bei der 1:4-Niederlage, der Ehrentreffer war zudem auch noch ein SSV-Eigentor.

Ratinger Defensive wackelt

Aber zwei Dinge sprechen jetzt für die RSV-Reserve. Ihre vor allem auswärts in der Regel wackelige Abwehr konnte durch Anes Danijali verstärkt werden, der 23-Jährige gibt am Sonntag (13 Uhr, Götschenbeck) sein Debüt. Er hat früher schon in der Ratinger Jugend gespielt, man kennt ihn gut am Sportpark, und zuletzt kickte er in der Landesliga als Stammkraft beim Rather SV und bei der SG Unterrath. „Ich wollte Anes schon im Sommer zu uns zurückholen“, sagt Krampe, „aber da reizte ihn die Landesliga mehr. Er wird uns hinten eine Menge Stabilität geben.“