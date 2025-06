Das neugegründete Team aus Hammah steht vor nächstem Erfolg

„Unser Sieg war aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung. Die SG hatte eine junge Mannschaft dabei, wir waren am Ende cleverer“, sagt Timo Elfers. Den schönsten Treffer erzielte Marvin Rapp zum 4:2, als er einen Pass von Mike Pye mit dem Außenrist unter die Latte schoss. In der Schlussphase sah Gästetrainer Heiko Meyer die Rote Karte.

In der Saison 2001/2002 spielte der MTV Hammah zum letzten Mal eigenständig in der damaligen Altherren Kreisliga Ü32. Dann gab es den Zusammenschluss mit dem MTV Himmelpforten. Was folgte, war ein Auf und Ab, mit Abstiegen und Aufstiegen. Schließlich holte sich die SG in der Saison 2008/2009 den Kreisligatitel.

Nach der Saison 2014/2015 war dann allerdings Schluss. Viele Spieler waren in die Ü40-Altseniorenmannschaft gewechselt, eine Ü32 gab es nicht mehr. Jetzt stellten Timo Elfers und Tobias Jakob, die beiden langjährigen Bezirksliga- und Kreisligaspieler des MTV, ein neues Team zusammen als MTV Hammah. Ein sogleich erfolgreiches.