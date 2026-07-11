Das neue Trainerteam steht bereit von Hannes Kister · Heute, 00:10 Uhr · 0 Leser

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Der VfB 1919 Vacha stellt für die neue Spielzeit 2026/2027 die Weichen im sportlichen Bereich neu. Pünktlich zum Trainingsauftakt am 5. Juli präsentierte der Verein sein neues Trainerteam. Mit Martin Walter übernimmt ein bekanntes Gesicht das Ruder als Cheftrainer. Der 34-jährige B-Lizenz-Inhaber leistete in den vergangenen Jahren als Jugendcoach bei der SG Lohberg / SG Ulstertal hervorragende Arbeit. Seine Berufung ist die logische Konsequenz des Vereins, den eingeschlagenen Weg mit jungen Talenten konsequent fortzusetzen. Für Walter, der viele Akteure bereits aus gemeinsamen Jugendzeiten (Jahrgänge 2006–2008) bestens kennt, ist die Aufgabe bei seinem Heimatverein eine Herzensangelegenheit.

Unterstützt wird der neue Chefcoach von einem schlagkräftigen Team: Mit Manuel Rommel und David Arnaud stehen ihm zwei Assistenten zur Seite, die den hiesigen Fußball bestens kennen und die fußballerische Philosophie des Cheftrainers teilen. Komplettiert wird das Team durch Torwarttrainer Frank Hauptmann. Zudem bleibt die Vereinsikone Otto Stranz dem Trainerteam als bewährter Betreuer erhalten. Dank an das Vorgänger-Duo