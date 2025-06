Die Dartspieler ließen sich im Nebenraum des Clubheims nieder und bauten ihre sehenswerte Anlage so auf, dass die einzelnen Spielflächen komplett eingeklappt werden können. So nehmen sie im Nebenraum so gut wie keinen Platz weg - und es können dort auch weiterhin Zusammenkünfte von Vereinen stattfinden. Doch sobald die Dartanlagen wieder ausgefahren werden, herrscht im Nebenraum des Sportheims ein richtiges Gedränge. Die Dartspieler haben zwar auch noch ihren bisherigen Vereinsraum im Bürgerhaus behalten, trainieren und spielen aber nun überwiegend bei den Fußballern. Es handelt sich dabei um eine absolute Win-win-Situation: Die Dartspieler verfügen nun über eine große und moderne Sportanlage, die immer mehr Mitglieder aus der näheren und weiteren Umgebung anlockt. Und bei den Fußballern ist nun quasi rund um die Uhr sehr viel im Sportheim los, so dass natürlich auch der Getränkeumsatz deutlich angestiegen ist. Und nicht nur das: Die Darter spielen teilweise Fußball - und umgekehrt. Dies wirkt sich dementsprechend positiv auf die immer weiter ansteigenden Mitgliederzahlen beider Vereine aus. Und hinzu kommen enorme sportliche Erfolge: Die Dartspieler haben die höchste saarländische Spielklasse, die Saarliga 1, ungeschlagen gewonnen - und sind somit im gesamten Saarland die neue Nummer eins im Steeldart. Und die Fußballer sind nicht nur mit ihrer ersten Mannschaft aus der Landes- in die Verbandsliga aufgestiegen, sondern auch mit der Zweiten aus der A-Klasse in die Bezirksliga. Das neue Sport-Dorf Kirrberg befindet sich also komplett im Aufwind.