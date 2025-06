Das neue Schwaben-Bollwerk

Der nächste Neuzugang Frederik Schumann passt sehr gut ins Anforderungsprofil von Seitz: Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit Spielern, die gut ausgebildet wurden und nun unter der Regie von Seitz den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn machen wollen. Der 22-jährige Linksverteidiger hat im Waldstadion einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben. Zu Jugendzeiten war Schumann zunächst für den TSV Oberlenningen, VfL Kirchheim und die Stuttgarter Kickers im Einsatz - die konstant guten Leistungen riefen dann die Späher des großen Nachbarvereins VfB Stuttgart auf den Plan. 2014 erfolgte dann der Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB. Dort gehörte Schumann nicht nur zum festen Inventar der U17- und U19-Bundesligamannschaft, sondern lief auch neun Mal für die Deutsche U17-, U16- und U15-Nationalmannschaft auf. Seine erste Aktivenstation war im Sommer 2021 der SSV Reutlingen - in der Oberliga Baden-Württemberg avancierte er direkt zum Reutlinger Stammspieler. Es schloss sich der ligainterne Wechsel zum 1. Göppinger SV an. Auch dort gefiel Schumann mit konstant guten Leistungen und stieg mit diesem Verein sogar in die Regionalliga auf. Der Linksverteidiger wechselte allerdings zum Drittliga-Aufsteiger VfB Stuttgart II weiter und kam dort in der letzten Runde zu 15 Einsätzen. Nun will Seitz aus Schumann seinen "nächsten Entwicklungsschritt" herauskitzeln. Für Schumann selbst bietet sich nun eine riesige Chance, bei einem ambitionierten Regionalligisten, dem im Hinblick auf die kommende Spielzeit einiges zugetraut wird, dank einer guten Vorbereitung zu einem absoluten Leistungsträger zu werden.