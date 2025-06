Das neue Ratingen 04/19 wirkt angriffslustig

Nesseler war sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Abwehr eingesetzt worden, zudem wurden die Außenverteidiger Birol Can Adibelli und Luca Paura verabschiedet. Bemerkenswert deshalb, weil die Defensive – mit Ausnahme der Torhüter – der einzige Mannschaftsteil ist, für den 04/19 noch keine Zugänge bekannt gegeben hat.

Dass Luca Fenzl innerhalb der Oberliga aus Ratingen zum 1. FC Monheim wechselt, hatte unsere Redaktion exklusiv berichtet, der aufnehmende Verein hat das inzwischen bestätigt. Dario Ljubic ist zum Bezirksligisten Sparta Bilk gewechselt. Beide Abgänge wurden numerisch aufgefangen: Aus dem Nachwuchs der SpVg. Schonnebeck kommt Sam Carl Koch zu 04/19, zudem in Marvin Gomoluch ein erfahrener Keeper, der Stammtorwart Dennis Raschka intensiv fordern wird. Der 25-Jährige hatte zuletzt noch einen laufenden Vertrag beim KFC Uerdingen, nach dessen Insolvenz in der Regionalliga wurde der aber hinfällig. Den 1,88-Meter-Mann hatte unsere Redaktion schon als möglichen neuen Raschka-Konkurrenten gehandelt. In diesem Mannschaftsteil hat der Sportliche Leiter Frank Zilles keine offene Stelle mehr zu besetzen.

Mit reichlich Defensivkräften war 04/19 schon in der vergangenen Saison nicht gesegnet, Nesselers Karriereende schmerzte, ebenso die häufige berufliche Abwesenheit von Paura. Adibelli kam auch verletzungsbedingt nur zu neun Einsätzen, nur einer davon ging über 90 Minuten.

Drei Abgänge in der Defensive, aber bislang noch kein Zugang dafür – da könnte sich noch etwas tun. Mit Phil Spillmann, James Shepard und Gianluca Silberbach – der auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann – stehen nur drei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Besser sieht es auf den Außenpositionen aus: Rechts mit Dauerbrenner Bo Lasse Henrichs, dessen Vertrag kürzlich verlängert wurde, und Mykyta Kildiiarov – der allerdings nur sechs Oberliga-Spiele bestritt, zwei davon über 90 Minuten –, sowie Slone Matondo und Connor Klossek auf links.

Mittelfeld

Für die Defensivaufgaben in diesem Mannschaftsteil hat 04/19 mit Clinton Asare verlängert und Yannick Geisler hinzugeholt: Der 30-Jährige kommt von Oberliga-Vizemeister Schonnebeck und bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga mit, der neue Trainer Damian Apfeld adelte ihn bereits als „einen echten Führungstypen, der jungen Spielern Orientierung gibt und in jeder Phase des Spiels Verantwortung übernimmt“. Mit der Veprflichtung reagiert Ratingen auf die Abgänge der Routiniers Erkan Ari (Solingen-Wald 03) und Tim Klefisch, die im Zentrum vor der Abwehr für Ordnung und Ballgewinne sorgen sollten.

Im offensiven Mittelfeld haben sich gleich zwei Linksfüße verabschiedet: Tim Potzler geht zu Türkgücü Ratingen, Ali Can Ilbay, über Jahre Publikumsliebling bei 04/19, zum DV Solingen. Einen neuen Linksfuß hat Ratingen unlängst bekommen: Jimmy Can Atila kommt vom Liga-Konkurrenten FC Büderich, für den er in der abgelaufenen Saison 33 Startelf-Einsätze hatte. Der 22-Jährige, in Krefeld geboren, hatte auch weitere Angebote, unter anderem vom KFC Uerdingen. „Wir sind froh und glücklich, dass sich Jimmy für uns entschieden hat. Er ist schon sehr weit für sein Alter, aber noch nicht komplett, er wird unter Damian noch einen Schritt nach vorne machen. Ich bin mir sicher, dass wir viel Freude an ihm haben werden“, sagt Zilles. „Jimmy ist ein vielseitiger Spieler, der aber auf der linken Außenbahn eingesetzt werden soll. Somit ist er eine wertvolle Verstärkung für Ratingen 04/19“, betont Apfeld.

Mit den beiden Rechtsfüßen Fabrizio Fili vom Westfalen-Oberligisten SV Schermbeck und Guiliano Zimmerling von ETB Schwarz-Weiß Essen gilt auch für diesen Mannschaftsteil, dass die Abgänge nach der vergangenen Saison nun numerisch kompensiert sind.

Sturm

Mit Zissis Alexandris – mit neun Treffern bester Ratinger Torschütze der vergangenen Saison – hatte 04/19 ebenso verlängert wie mit Georgios Touloupis. Einen noch ein Jahr laufenden Vertrag hat zudem Sven Kreyer. Im Oberliga-Team nicht überzeugen konnte Daniel Gorden Raul – ob er unter Apfeld, der als Talent-Entwickler gilt, den nächsten Schritt machen kann oder sein Vertrag Ende dieses Monats ausläuft, bleibt indes noch abzuwarten.

Die Konkurrenz ist in jedem Fall größer geworden: Mit Ali Hassan Hammoud hat 04/19 den bislang letzten Stürmer zurückgeholt, der eine zweistellige Trefferquote in Ratingen hatte – zweimal in Folge. Vor der vergangenen Saison hatte er sich dem Regionalliga-Aufsteiger KFC Uerdingen angeschlossen, war aber dort auch schon vor der Insolvenz nicht glücklich geworden. Die Verpflichtung von Apfeld als neuen Ratinger Chefcoach bewog den Angreifer zur Rückkehr. Der Trainer dürfte auch für Umut Yildiz eine Rolle bei seinem Wechsel zu 04/19 gespielt haben – immerhin hatte er bei ETB Schwarz-Weiß Essen schon mit Apfeld zusammengearbeitet. Für diesen Mannschaftsteil gilt: Er ist sehr üppig besetzt.

Fazit

Bis auf die beiden Torhüter Gomoluch und Koch sowie Mittelfeldmann Geisler hat Ratingen bislang vor allem Offensive verpflichtet – es klingt nach Angriffslust, und da drückte mit nur 48 erzielten Toren in 34 Spielen der Vorsaison auch mächtig der Schuh trotz zuvor namhafter Verstärkung. Die 54 Gegentreffer, die somit für ein negatives Torverhältnis von minus sechs gesorgt hatten, sind aber auch keine Anzahl, mit der eine Mannschaft die Top Fünf der Liga ernsthaft angreifen kann. Ein körperlich starker Innenverteidiger darf es da schon noch sein.