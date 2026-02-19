Das Namensrecht der Raiffeisen Arena wurde langfristig verlängert

Im Bild von links: LASK-Geschäftsführer Mag. Mergim Bresilla und Dr. Siegmund Gruber, LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer und RLB-OÖ-Generaldirektor Mag. Reinhard Schwendtbauer – Foto: LASK

Die Partnerschaft mit der Raiffeisenlandesbank OÖ beruht auf gegenseitigem Vertrauen, Zuverlässigkeit und Beständigkeit. Bereits seit vielen Jahren trägt die Heimstätte der Schwarz-Weißen den Namen des Leading Partners. Das wird auch künftig der Fall sein: Der LASK präsentierte gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank OÖ offiziell die langfristige Verlängerung des Namensrechts für die Raiffeisen Arena bis zum Jahr 2040.

Rund 13.000 Fans strömten im Schnitt zu den bisher 61 Pflichtspielen des LASK in die Raiffeisen Arena, 32 Siege stehen dort bislang zu Buche. Zuletzt markierte Sasa Kalajdzic beim 3:2-Erfolg im ÖFB-Cup-Viertelfinale über Blau-Weiß Linz den 100. Pflichtspieltreffer der Athletiker in der neuen Heimstätte.

Diese hat sich auch als fixer Austragungsort für Länderspiele etabliert. Das ÖFB-Nationalteam der Männer gastierte bereits sechsmal in der Spielstätte des LASK und fuhrt dort zuletzt im September des Vorjahres beim 1:0 gegen Zypern drei wichtige Punkte auf dem Weg zur WM-Teilnahme ein. Das Frauen-Nationalteam absolvierte hier im April 2024 das EM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland.

Doch die Raiffeisen Arena ist längst mehr als eine Heimat für den Sport. Sie dient als Erlebniszone für Familien und Kinder, Netzwerkplattform für mehr als 300 Sponsoren und Partner des LASK und wirkt als Wirtschaftsmotor und treibende Kraft für die Wertschöpfungskette im heimischen Bundesland. Das unterstreicht auch eine aktuelle Studie des Instituts SLC Management, wonach sich die Summe an regionalökonomischen Effekten im Jahr auf rund 130 Millionen Euro beläuft.

Darüber hinaus hat sich das Stadion längst als attraktive Veranstaltungs-Location etabliert, an der in den ersten drei Jahren mehr als 500 Events abseits der Spieltage über die Bühne gingen. Darunter befanden sich etwa Lehrlingsmessen, Kongresse, Seminare, Hochzeiten und Taufen, der Upper Austria Business Cup und der Upper Austria Lehrlingscup sowie Kindergeburtstagsfeiern, die Nacht der Familie oder das LASK-Kinder-Fußballcamp. Zum Jahresende 2025 wurde die Marke von einer Million Besucherinnen und Besuchern überschritten.

Mag. Reinhard Schwendtbauer, Generaldirektor Raiffeisenlandesbank Oberösterreich: „Die Zusammenarbeit zwischen dem LASK und der Raiffeisenlandesbank OÖ ist seit vielen Jahren von gegenseitigem Vertrauen, gemeinsamen Werten und einer klaren Vision für Oberösterreich geprägt. Die Raiffeisen Arena hat sich in kurzer Zeit zu einem lebendigen Zentrum des Sports, der Begegnung und der regionalen Identität entwickelt. Sie steht beispielhaft dafür, wie durchdachte Infrastrukturprojekte Wertschöpfung in der Region schaffen, Unternehmen stärken und Lebensqualität erhöhen können. Sie bringt Menschen zusammen, um gemeinsam Fußballfeste zu feiern: Nicht nur eingefleischte Fußballfans fühlen sich hier wohl, sondern auch die junge Generation, Familien und Business-Gäste. Das bestätigt uns in unserem Engagement. Als RLB OÖ ist es uns ein zentrales Anliegen, Projekte zu unterstützen, die Oberösterreich nachhaltig weiterbringen. Der LASK und die Raiffeisen Arena zählen zweifellos dazu: Sie verbinden sportliche Erfolge mit wirtschaftlicher Verantwortung und tragen wesentlich dazu bei, die Attraktivität unseres Bundeslandes auch über seine Grenzen hinaus sichtbar zu machen. Wir freuen uns darauf, diese erfolgreiche Partnerschaft fortzuführen und gemeinsam weiterhin Impulse für den Sport und den Wirtschaftsstandort Oberösterreich zu setzen.“

Dr. Siegmund Gruber & Mag. Mergim Bresilla, Geschäftsführer LASK: „Die Raiffeisen Arena ist unsere sportliche Heimat und hat darüber hinaus eine enorme Strahlkraft weit über den Fußball hinaus entwickelt. Sie ist ein Treffpunkt, der Sport, Familie und Wirtschaft verbindet, und ein Paradebeispiel dafür, was möglich ist, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Auch abseits der Spieltage steht ein vielfältiges Angebot im Mittelpunkt, das die Raiffeisen Arena über das gesamte Jahr erlebbar macht. Die langfristige Verlängerung des Namensrechts bis 2040 ist für uns ein wichtiger Meilenstein und ein starkes Zeichen der Überzeugung, diesen Weg auch weiterhin gemeinsam zu beschreiten. Wir sind der Raiffeisenlandesbank OÖ sehr dankbar für die vertrauensvolle Partnerschaft und freuen uns auf eine weiterhin gemeinsame und erfolgreiche Zukunft.“