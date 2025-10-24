Das nächste Verfolgerduell: LSC zu Gast bei Bezirksliga-Absteiger Peiting

Mit einem 4:2-Heimsieg am zurückliegenden Samstag gegen den ASV Habach haben die Lenggrieser Fußballer das erste Duell der Verfolger von Kreisliga-Spitzenreiter TuS Geretsried II erfolgreich beendet. Auf den Lorbeeren ausruhen können sich die Mannen von Trainer Georg Simon jedoch nicht: Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) geht es zum TSV Peiting.

Der letztjährige Bezirksligist gehört – wie die Brauneckdörfler auch – zum engsten Kreis der Anwärter auf den zweiten Platz, benötigt dafür aber dringend einen Dreier aus dem vorgezogenen Aufeinandertreffen. Allerdings werden die Lenggrieser sich gewaltig dagegenstemmen, möchten ihrerseits gerne als Sieger den Platz verlassen. Dafür gibt es gleich einen doppelten Grund: Natürlich soll der zweite Platz verteidigt werden und außerdem könnte eine beeindruckende Serie fortgesetzt werden. Zehn Spiele in Folge hat der LSC nun schon nicht mehr verloren. Und wäre da nicht die 2:3-Niederlage am zweiten Spieltag bei der SG Aying/Helfendorf gewesen, könnten sich das Team um Kapitän Hias Gerg sogar das Ziel setzen, ohne Niederlage die Hinrunde zu beenden. Mit der heutigen Partie in Peiting geht die Kreisliga-Vorrunde zu Ende. Der Coach zeigt sich zufrieden meint allerdings: „Das eine oder andere Unentschieden war unnötig. Das könnten wir jetzt mit einem Sieg in Peiting ein bisschen wettmachen.“